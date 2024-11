Rir até a barriga doer e suspirar depois: comédia romântica irresistível com Kate Hudson está na Netflix

A emoção desarma até os mais racionais. Sob o efeito das flechas de um cupido brincalhão, qualquer um pode se ver tomado por um misto de euforia e insensatez, mesmo que a flecha não lhe tenha atingido diretamente. Basta cruzar com alguém que pareça flutuar, com o brilho típico de quem avistou algo raro e encantador, para que o humor se altere: os já enamorados se rendem a um amor ainda mais intenso, enquanto os solitários enfrentam um sentimento que mistura anseio e leve despeito. No entanto, nenhuma dessas nuances tem lugar em “Como Perder um Homem em 10 Dias”, uma comédia irreverente que não se leva a sério ao explorar os tropeços e as peculiaridades do universo amoroso.

Sob a direção de Donald Petrie, o filme mergulha em uma narrativa não centrada no amor, mas nas manobras estratégicas de um publicitário autoconfiante e de uma jornalista cética em relação à sinceridade masculina. A dupla se engaja num jogo arriscado: ele, para vencer uma aposta e provar que pode conquistar qualquer mulher; ela, para produzir uma matéria que desvende as armadilhas do romance moderno. O roteiro, assinado por Kristen Buckley, Michelle Alexander e Jeannie Long, confere ao enredo uma energia vibrante e caótica, transportando o público para situações improváveis e hilárias que desafiam qualquer noção convencional de relacionamento.

Desde os primórdios, o homem se vê fascinado e perturbado pelo desconhecido. Os primeiros registros do sentimento amoroso, ainda que enigmáticos, sugerem que sempre buscamos entender o que nos escapa. No entanto, o amor raramente se manifesta quando e como desejamos. Ele se infiltra em momentos inesperados, revirando nossas certezas e expondo nossa vulnerabilidade em situações onde imaginávamos ter controle. Essa imprevisibilidade é o que torna as experiências amorosas tão universais quanto desconcertantes.

É nesse caos que o filme encontra sua força cômica. Ben Barry, interpretado por Matthew McConaughey, é um conquistador nato que aceita o desafio de seduzir uma mulher em poucos dias para garantir um projeto importante. Mas o destino tem outros planos: Andie Anderson, vivida por Kate Hudson, é uma colunista determinada a provar que qualquer homem pode ser levado ao limite em menos de duas semanas. O resultado é um duelo de estratégias onde ambos se tornam peões em seus próprios jogos, conduzidos por um roteiro que combina ironia, exagero e um toque de insanidade.

Sob a superfície das disputas, o longa revela algo essencial: o público se vê refletido em cada trapalhada dos protagonistas. Seja no esforço de manter uma fachada ou na tentativa de escapar das expectativas alheias, há um senso de familiaridade que conecta espectadores à narrativa. A trama brinca com nossas falhas e desejos, mostrando que, no amor — assim como em qualquer batalha pela autopreservação ou pelo sucesso —, tudo é permitido.