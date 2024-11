Prepare-se para se afogar em lágrimas: romance mais bonito e mais triste do cinema dos últimos 5 anos está na Netflix

Antes que o isolamento social se tornasse um tema cotidiano por causa da pandemia de Covid-19, o cinema já explorava essa ideia em narrativas comoventes, como no romance adolescente “A Cinco Passos de Você”. Seguindo uma fórmula consagrada, o filme narra o amor entre dois jovens carismáticos que, apesar de estarem gravemente doentes, encontram sentido na companhia um do outro. A intensidade do enredo comove o público, criando uma experiência que mistura a doçura do amor juvenil com a dureza da fragilidade humana.

Sob a direção de Justin Baldoni e com roteiro de Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, o filme traz Haley Lu Richardson e Cole Sprouse interpretando Stella e Will, adolescentes de 17 anos internados em um hospital para tratamento de fibrose cística. A complexidade do relacionamento surge quando eles descobrem que o contato físico é proibido, pois cada um carrega bactérias potencialmente letais para o outro. Essa limitação transforma o simples desejo de se tocar em uma impossibilidade dolorosa, intensificando a vontade de estarem juntos e compartilharem momentos genuínos de proximidade.

O amor entre Stella e Will cresce em um cenário onde o toque é proibido, tornando qualquer demonstração de carinho um ato de coragem e desejo. A conexão que eles constroem transcende o físico; seus olhares e conversas se tornam a única forma de explorar a intimidade. Quando apaixonados, as pessoas anseiam pela presença física, pelo abraço, pela sensação de estar perto, e para Stella e Will, o amor adquire uma dimensão quase mágica, onde cada olhar ou gesto torna-se significativo.

O contraste entre as personalidades dos protagonistas é um dos pontos fortes da trama. Stella, que vive com fibrose cística desde a infância, é metódica, organizada e obcecada pelo controle, lutando diariamente para manter a rotina que a mantém viva. Ela vê cada dia como uma conquista e se apega ao plano rigoroso de medicação e cuidados, sabendo que um erro pode ser fatal. Em contrapartida, Will encara a doença com uma atitude despreocupada. Tendo sido diagnosticado mais recentemente, ele participa de um tratamento experimental, mas sua descrença no sucesso da terapia o faz desafiar as regras e negligenciar os cuidados, o que contrasta fortemente com o rigor de Stella e provoca atritos entre eles.

Desde o momento em que se conhecem, Will fica fascinado por Stella, a quem ele passa a acompanhar fielmente nas redes sociais. Em seu canal no YouTube, Stella compartilha a realidade de viver com uma doença crônica, desabafando sobre suas batalhas diárias e seu desejo por normalidade. Através desses vídeos, Will descobre o passado de Stella, incluindo a dor de perder uma amiga para a mesma doença, experiência que intensifica sua culpa por estar viva e reforça seu desejo de viver com propósito.

“A Cinco Passos de Você” proporciona uma experiência emotiva e envolvente, onde as atuações de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse se destacam pela autenticidade e profundidade. Eles conseguem transmitir as nuances de personagens que, embora jovens, enfrentam dilemas existenciais de maneira comovente e sincera. A química entre os atores confere verossimilhança à história, capturando a intensidade do amor adolescente em meio a uma situação de vida ou morte.

O filme toca nas complexas emoções que surgem em momentos de vulnerabilidade extrema, reforçando a força transformadora do amor e da esperança. A jornada de Stella e Will revela como o amor pode ser um pilar de resiliência, mesmo quando a proximidade física é impossível. Ao enfrentarem seus medos, eles mostram como o apoio emocional pode ser um refúgio, oferecendo uma perspectiva mais luminosa em um contexto tão sombrio.

“A Cinco Passos de Você” consegue se destacar mesmo em meio aos clichês do gênero, pois traz uma reflexão genuína sobre o valor do amor e a busca por conexões verdadeiras, especialmente em tempos de adversidade. A história ressoa profundamente com quem assiste, não apenas como um romance, mas como uma experiência que inspira a valorização da vida e das relações humanas.