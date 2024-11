Jessica Lange e Gwyneth Paltrow na Netflix: thriller psicológico vai transformar seus piores medos familiares em realidade

A cultura popular frequentemente retrata as sogras como figuras desagradáveis. E algumas realmente são. Intrometidas, ciumentas e superprotetoras, muitas acabam interferindo de maneira indesejada nos relacionamentos de seus filhos. Essa interferência, por vezes, mina intencionalmente as relações românticas e prejudica a convivência familiar. Como mães, muitas dessas mulheres sentem que devem ter prioridade nas vidas de seus filhos, relutando em aceitar que, eventualmente, os passarinhos precisam deixar o ninho. Afinal, somos feitos para voar, feitos para explorar o mundo, e não para permanecer eternamente no aconchego do lar.

Jonathan Darby materializa o medo da sogra vilã no thriller “Segredo de Sangue”, lançado em 1998. O filme apresenta Jessica Lange no papel de Martha, uma mãe que, à primeira vista, parece atenciosa e protetora, mas que leva a possessividade e o controle a limites alarmantes. Martha deseja que seu filho, Jackson (Jonathan Schaech), volte a morar com ela no rancho da família. A história é ainda mais marcada pela tragédia, uma vez que o pai de Jackson morreu anos antes, em um acidente que envolveu uma queda de uma ponte nas proximidades da propriedade. A morte é envolta em mistérios que vão se desdobrando à medida que a trama avança.

A primeira interação de Martha com sua nora, Helen (Gwyneth Paltrow), ocorre durante uma visita do casal ao rancho durante o Natal. Desde o início, Martha e Helen parecem se dar bem. Martha assume uma postura simpática, carinhosa e preocupada, mas sua relação com Jackson é tão próxima que não esconde o desejo de que ele retorne ao lar. Apesar das expectativas de Martha, Jackson afirma que sua vida está em Nova York, ao lado de Helen.

Após retornar à cidade, Helen descobre que está grávida e compartilha a notícia com Jackson, que a pede em casamento. Durante a gestação, Helen enfrenta a perda de seu emprego, o que leva o casal a decidir voltar para a propriedade rural, onde Jackson pode assumir os negócios da família. Essa mudança, inicialmente motivada pela necessidade, rapidamente se transforma em um campo de batalha emocional.

À medida que a convivência entre Martha e Helen se estende, Martha revela-se cada vez mais possessiva e controladora. Ela manipula eventos ao redor de Helen, fazendo com que a jovem se sinta emocionalmente isolada e fisicamente vulnerável. Helen percebe as intenções de sua sogra, mas a revelação sobre a morte do pai de Jackson traz uma nova camada de medo e tensão à situação. A jovem luta para se desvincular das manipulações de Martha, ao mesmo tempo em que tenta manter seu casamento e fazer com que Jackson enxergue a verdadeira natureza de sua mãe, escondida por trás de uma fachada de bondade.

O thriller psicológico é envolto em uma atmosfera de tensão, com um clima constante de ameaça e urgência que intensifica a sensação de perigo. No entanto, o filme falha em aprofundar a complexidade dos personagens e suas histórias, limitando a compreensão do porquê de suas ações e comportamentos. Embora essa falta de profundidade possa ser um ponto negativo, “Segredo de Sangue” ainda consegue oferecer um entretenimento eficiente, levando os espectadores a uma jornada de suspense e descoberta que explora os limites da obsessão e do controle em relações familiares.