Para que servem os influenciadores?

Os influenciadores estão tomando conta de tudo, influenciando cada vez mais a vida das pessoas e influenciando também a se escrever frases como essa, que repetem a palavra influenciador várias vezes.

Mas afinal quem são esses influenciadores?

Uma pessoa que tem milhares de seguidores na internet, mas é uma besta quadrada, é necessariamente uma influenciadora?

Um cara muito inteligente e com ótimas ideias, mas sem seguidores nas redes sociais é um influenciador?

Quando um influenciador é influenciado por outro, ele deixa de ser influenciador e passa a ser apenas um reles influenciado?

Um proctologista bom de conversa pode ser considerado um influenciador digital?

São várias questões espera de um influenciador para nos dar a resposta. A verdade é que a quantidade de influenciadores aumenta todos os dias e eles já estão até escorregando para fora das nossas redes sociais. Eles já tomaram conta da televisão, onde são protagonistas de novelas e participantes de reality shows. Eles já entraram no mercado editorial e fizeram um estrago. Agora eles já estão influenciando até o nosso dia a dia!

Para poderem influenciar, é preciso fazer coisas que chamem a atenção, de preferência ações inusitadas, para não dizer idiotas e muitas vezes até completamente sem sentido. O problema é que muitas destas coisas maluquinhas só podem ser feitas fora das redes sociais, na tal da ainda chamada vida real. É nessa hora que é possível esbarrar com um influenciador na rua.

Você está dando uma passeada no final da tarde e dá de cara com um sujeito se jogando de paraquedas de um prédio, um outro está se filmando correndo pelado pela rua, um terceiro distribui dinheiro para transeuntes fazerem alguma coisa idiota na rua que ele vai filmar. Todas essas atitudes, acredite, tem o objetivo único de serem postadas na internet em busca de audiência. A vida agora é uma busca por audiência!

Tem influenciador com tanta audiência que até consegue uma audiência com o governador ou até com o presidente, que também estão em busca de audiência.

Mas a vida dos influenciadores não é tão fácil assim. Dizem que há poucos dias dois influenciadores se encontraram:

— Você não sabe o que aconteceu! — O primeiro falou — Vazaram umas fotos íntimas minhas na internet!

— Jura? Eu não vi.

— Não? Então anota o endereço do site!