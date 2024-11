Sequência de franquia de terror e fantasia que arrecadou 2,6 bilhões de reais e levou 70 milhões de pessoas aos cinemas, na Netflix

O filme “Anjos da Noite: Guerras de Sangue” continua a explorar o combate ancestral entre vampiros e lobisomens, mantendo o tom e os elementos familiares da série que a consagraram ao longo dos anos. Sob o comando de Anna Foerster, a narrativa preserva a estética e o enredo que conquistaram os fãs desde 2003, sem trazer grandes desvios ou inovações.

Nesta quinta aventura, Kate Beckinsale volta a encarnar a guerreira vampira Selene, que enfrenta novos desafios tanto nos campos de batalha quanto no âmbito pessoal, com um conflito em torno de sua filha. A promessa de explorar o vínculo materno traz a possibilidade de uma camada mais emocional à história; contudo, o roteiro de Cory Goodman não se aprofunda nessa dimensão, deixando de lado nuances que poderiam enriquecer a personagem e tornar o enredo mais complexo. As cenas de ação, como sempre, dominam o filme, mas em alguns momentos dão a impressão de funcionar apenas como um elo entre as sequências, em vez de contribuírem para um desenvolvimento narrativo robusto.

Esteticamente, o longa atende às expectativas. A coreografia dos combates exibe uma brutalidade bem orquestrada, capturando o estilo sombrio e visualmente marcante que se tornou emblemático da franquia. O design de produção permanece fiel ao tom gótico característico, agradando aos fãs do gênero. Selene, mais uma vez, veste seu icônico figurino, elemento que reforça sua identidade e fortalece a conexão com o público fiel.

Beckinsale continua a dominar a tela, exibindo uma presença marcante e condizente com a força de sua personagem. Já Theo James, que interpreta David, apresenta uma atuação que não ganha tanto destaque, deixando sua presença na história um pouco apagada. Outros membros do elenco também não conseguem se sobressair, o que limita a intensidade dos conflitos internos e das dinâmicas de relacionamento.

A crítica ao filme se concentra na falta de originalidade, com personagens pouco desenvolvidos e uma trama que se sente mais repetitiva do que renovada. Embora “Guerras de Sangue” ofereça aos fãs um retorno à estética familiar da série, falta-lhe a evolução necessária para que o enredo possa se destacar em um cenário cinematográfico saturado. A execução de Foerster é sólida, mas carece de ousadia, resultando em uma obra que revisita temas já conhecidos, sem introduzir novas perspectivas que poderiam revitalizar a saga.

“Anjos da Noite: Guerras de Sangue” é, em essência, uma viagem nostálgica para aqueles que acompanham a série desde o início, com o visual e a ação que o público espera. Entretanto, ao se abster de explorar caminhos inéditos, o filme acaba reforçando uma sensação de estagnação, deixando a impressão de que a franquia, ao menos por ora, se contenta em revisitar suas próprias glórias passadas, sem ousar construir um futuro inovador.