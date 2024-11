Para começar a semana com energia: thriller de ação com Jamie Foxx e Jennifer Garner na Netflix

Lançado em 2007 e dirigido por Peter Berg, o filme “O Reino” mergulha em um thriller de ação na Arábia Saudita, onde o cenário de instabilidade e conflito é alimentado pela presença constante de forças militares dos Estados Unidos. Neste contexto, uma célula terrorista liderada por Abu Hamza (Hezi Saddik) realiza um atentado brutal durante um jogo infantil de beisebol, causando mais de 100 mortes e centenas de feridos, incluindo várias vítimas americanas. A resposta é imediata: o FBI envia uma equipe especial para investigar os responsáveis pelo ataque e desmantelar a rede por trás dessa violência.

A missão é conduzida pelo agente Ronald Fleury (Jamie Foxx), que trabalha com seus colegas Grant Sykes (Chris Cooper), Janet Mayes (Jennifer Garner) e Adam Leavitt (Jason Bateman). Cada integrante da equipe possui uma habilidade essencial para enfrentar o desafio, e todos contam com o apoio do coronel saudita Faris Al Ghazi (Ashraf Barhom). À medida que avançam na investigação, eles precisam lidar com barreiras culturais e obstáculos locais, pois a desconfiança e as tensões com as forças policiais sauditas tornam o trabalho ainda mais arriscado e complexo. Além das diferenças culturais, o ambiente hostil em que atuam amplifica o clima de perigo e incerteza.

O choque cultural e a falta de cooperação das autoridades locais são uma constante durante a missão, colocando a equipe do FBI em situações de grande risco. Os desentendimentos entre as equipes e a tensão crescente refletem o cenário real de um território em que hostilidade e desconfiança mútua fazem parte da dinâmica cotidiana. As frequentes cenas de confronto evidenciam que os agentes americanos estão em uma posição vulnerável, numa região onde uma ameaça iminente parece sempre estar à espreita.

A fotografia de Mauro Fiore, responsável por trabalhos marcantes como em “Avatar”, contribui intensamente para o realismo do filme, empregando câmeras na mão que seguem os movimentos dos personagens de perto, criando uma atmosfera de proximidade e de ação contínua. O uso de efeitos visuais e CGI é minimizado, pois o objetivo da produção era preservar a autenticidade visual das cenas, evitando exageros que pudessem comprometer a credibilidade da trama.

As filmagens ocorreram em condições desafiadoras no estado do Arizona, mais precisamente em Phoenix, durante o verão, quando as temperaturas superaram os 46 graus Celsius. O calor extremo chegou a causar desmaios em Jennifer Garner, que precisou de atendimento no set. A escolha por locações nos Estados Unidos foi uma alternativa aos elevados custos que uma filmagem na própria Arábia Saudita demandaria, levando a produção a recriar paisagens similares para transmitir a verossimilhança necessária.

O processo de filmagem foi marcado por tragédias, com três membros da equipe falecendo durante a produção. Tom Aguilar, que trabalhava na cenografia, descobriu um câncer terminal e não sobreviveu até o fim das gravações. Lance Gunnin, um dos construtores do set, sofreu um acidente de moto e também faleceu. Nick Papac, integrante do time de produção, perdeu a vida em um acidente automobilístico no próprio local de filmagem. Em homenagem a esses profissionais, seus nomes foram mencionados nos créditos finais. Jason Bateman, parte do elenco, sofreu ferimentos leves em uma cena de explosão, mas se recuperou rapidamente.

Para alcançar a maior fidelidade possível nas cenas de ação e investigação, o elenco foi submetido a um treinamento rigoroso com agentes do FBI e militares, aprendendo táticas de combate e procedimentos autênticos de investigação. A presença de consultores militares foi essencial para garantir a precisão das cenas e o realismo desejado na trama.

Embora “O Reino” tenha enfrentado críticas por não explorar mais a fundo as nuances da guerra no Oriente Médio e o contexto dos grupos extremistas, a obra de Peter Berg se destaca por seu ritmo intenso e pela ação de tirar o fôlego, especialmente para quem se interessa pelo tema e procura uma narrativa eletrizante. Disponível na Netflix, o filme se mostra uma escolha cativante para os fãs de thrillers de ação.