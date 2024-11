A história de amor mais fofa da sua vida está no Prime Video: baseado em livro que vendeu 25 milhões de exemplares

Aclamado como um dos romances mais envolventes, “Simplesmente Acontece” explora a vida de Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Claflin), dois amigos de infância que compartilham segredos e planos. Em um aniversário, um beijo entre eles revela algo mais profundo para Alex, mas Rosie não se lembra por ter bebido demais naquela noite.

Enquanto Rosie desenvolve interesse em Greg (Christian Cooke), o rapaz popular da escola, Alex volta sua atenção para Bethany (Suki Waterhouse). O baile de formatura transforma a vida de Rosie quando ela passa a noite com Greg e descobre estar grávida. O encontro não é o que ela esperava, e a personalidade de Greg revela-se decepcionante, mudando o rumo de seus sonhos para o futuro.

Rosie e Alex planejavam ir juntos para Boston, onde ela estudaria hotelaria e ele medicina. No entanto, com a notícia da gravidez, Rosie decide permanecer na Inglaterra para ser mãe, enquanto Alex parte em busca de sua carreira. Ela esconde a gravidez para que ele não sinta culpa por seguir seu caminho, mas, ao voltar para visitá-la, Alex encontra Rosie com sua filha nos braços, despertando emoções que tentam esconder.

Com o passar dos anos, eles se reencontram em diferentes momentos, enfrentando desafios pessoais e profissionais. Alex constrói uma carreira de sucesso como médico, enquanto Rosie luta para equilibrar maternidade e trabalho, residindo com os pais e enfrentando os obstáculos de uma vida modesta. Apesar das dificuldades, Rosie encontra felicidade nas pequenas vitórias e em sua amizade com Ruby (Jaime Winstone), enquanto Alex, embora bem-sucedido, sente um vazio afetivo que não consegue preencher.

A conexão entre eles permanece, mas as escolhas de cada um os mantêm afastados. “Simplesmente Acontece” retrata de maneira singela a jornada comum de pessoas reais, abordando as nuances da vida cotidiana e os desencontros do amor. É um relato de como o destino, com suas ironias, frequentemente intervém em nossos planos, e de como o amor verdadeiro pode atravessar o tempo, permanecendo ali, perto e, muitas vezes, despercebido.