Se existe uma história de amor que você precisa assistir, é essa pequena obra-prima de Wes Anderson que está na Netflix

Nossa história coletiva de sofrimentos se revela especialmente pesada quando resta apenas o medo como testemunho de nossas frustrações. O tempo avança em seu próprio compasso, alternando progresso e retrocesso de forma a desconcertar qualquer um que observe com olhos atentos e perspicazes, um ritmo que parece brincar com as esperanças humanas. É justamente essa oscilação entre ordem e caos que torna a experiência humana intrigante e complexa, como uma jornada de surpresas no cenário vasto de um planeta minúsculo, perdido num universo insondável.

O temor, como reação instintiva, surge em nós não como certo ou errado, mas como resposta natural às circunstâncias. Somos seres que buscam incessantemente a validação alheia, movidos por uma urgência quase irracional de nos assegurar de que estamos no caminho correto, de que nossos atos têm mérito. E embora pressintamos verdades internas desde tempos remotos, sem o crivo dos padrões convencionais, nosso valor parece escapar à medida.

Wes Anderson explora o desalento essencial que permeia a condição humana, tomando como ponto de partida a história de um casal jovem demais, que se afasta das expectativas impostas. Em “Moonrise Kingdom” (2012), ele retrata as emoções humanas em suas formas mais primitivas, sugerindo que a solidão talvez seja o centro e o limite de todos os mistérios da vida. O estilo singular e visionário de Anderson transforma as simplicidades do cotidiano em experiências marcantes, que inquietam e fascinam o espectador. A assinatura do diretor, clara e inconfundível, perpassa cada cena, ecoando obras como “Os Excêntricos Tenenbaums” (2001) e “O Grande Hotel Budapeste” (2014), embora com nuances que diferem levemente, adicionando novas camadas à sua já inconfundível estética.

Escrito por Anderson e Roman Coppola, o roteiro situa a narrativa em 1965, em uma ilha cuja rotina é quebrada apenas pelo cotidiano dos personagens. Suzy Bishop, interpretada por Kara Hayward, vive com sua família em um farol isolado, enquanto Sam, o aspirante a herói vivido por Jared Gilman, sofre com as dificuldades típicas de um acampamento de escoteiros, onde enfrenta a hostilidade dos mais velhos. Os dois se conheceram no verão anterior e mantêm contato por meio de cartas, onde compartilham seus sonhos e frustrações, e juntos planejam uma fuga que movimenta boa parte da trama de 93 minutos.

Anderson utiliza a narrativa epistolar com habilidade — um segmento em que os personagens leem e recitam suas cartas evoca uma poesia cômica e terna — e prepara o cenário para figuras secundárias que acrescentam leveza e dinamismo. O casamento em ruínas dos pais de Suzy, Walt e Laura (interpretados por Bill Murray e Frances McDormand), e o embate entre Sam e uma assistente social severa, vivida por Tilda Swinton, são exemplos do toque satírico de Anderson, entrelaçado ao realismo mágico de seu estilo. Tudo converge para uma conclusão repleta de lirismo e metáforas visuais, num momento final que encapsula o espírito do diretor.

Filme: Moonrise Kingdom

Direção: Wes Anderson

Ano: 2012

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10