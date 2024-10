Baseado em um dos livros mais vendidos da história, 120 milhões de cópias, filme que marcou a cultura pop está na HBO Max

Traduzido para mais de 80 idiomas e com um impressionante total de 120 milhões de cópias vendidas, “Harry Potter e a Pedra Filosofal” ocupa um lugar icônico na literatura mundial como um dos livros mais vendidos de todos os tempos. A autora J.K. Rowling, ao criar essa história mágica, provavelmente não imaginou o impacto que sua obra teria, ainda mais considerando que a trama de Harry surgiu em meio a desafios pessoais e foi desenvolvida ao longo de vários anos.

O sucesso nas livrarias abriu as portas para a adaptação cinematográfica, mas o caminho até o primeiro filme não foi simples. Dirigido por Chris Columbus e lançado em 2001, o filme passou por uma longa e minuciosa seleção de elenco para encontrar o “Harry” perfeito, entrevistando centenas de crianças. Daniel Radcliffe, então com 11 anos, foi escolhido para o papel principal, mas não sem a presença de uma forte expectativa e pressão, já que a produção visava capturar toda a essência e magia dos livros.

Além das dificuldades para formar o elenco, a equipe de produção enfrentou outro obstáculo inusitado: a Catedral de Gloucester, na Inglaterra, escolhida para representar Hogwarts, foi alvo de protestos e boicotes por parte de fiéis, que viam o uso do local para um filme de bruxaria como uma afronta aos valores religiosos. No entanto, a produção seguiu em frente, e “Harry Potter e a Pedra Filosofal” se tornou um marco. Com um orçamento de aproximadamente 125 milhões de dólares, o longa foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias globais, o que garantiu a continuidade da série e a expansão do universo mágico para o cinema.

A inspiração para a história de Harry veio em 1990, durante uma viagem de trem de Manchester para Londres. Rowling passou os anos seguintes desenhando e construindo meticulosamente o mundo de Hogwarts, incluindo feitiços, criaturas mágicas, e uma estrutura política e social detalhada. No livro e no filme, o protagonista Harry é apresentado como um menino de 11 anos que, após perder os pais, vive com seus tios e o primo Duda, pessoas cruéis que o obrigam a dormir em um armário sob a escada e o tratam com desdém. O desprezo da família Dursley é um espelho do próprio sentimento de desamparo e solidão vivido por Rowling naquela época, quando ela também enfrentava dificuldades emocionais e financeiras.

A autora havia perdido a mãe durante o desenvolvimento da história e lidava com a dor de forma intensa. Casada com um jornalista português, Rowling também experimentou um relacionamento conturbado e marcado pela violência doméstica, situação que a levou a se separar e voltar ao Reino Unido com sua filha recém-nascida. Passando por um período de dificuldades financeiras e crises emocionais, Rowling encontrou em sua história um modo de transformar essa experiência em força, refletindo na criação de Harry e de seu universo a ideia de que sempre há algo especial a ser descoberto, mesmo nos momentos mais sombrios.

A grande virada para Harry ocorre quando ele começa a receber cartas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, que seus tios tentam esconder, em um esforço para impedir seu contato com o mundo mágico. A resistência deles está enraizada no desprezo por esse universo e na inveja de Petúnia, irmã de Lílian, mãe de Harry. Por não ter habilidades mágicas, Petúnia sempre invejou Lílian, que era considerada especial na família, o que a levou a tratar Harry de forma amarga e a querer sufocar qualquer traço de magia em sua vida. O personagem de Petúnia revela o conflito familiar e o ressentimento que Rowling soube expressar de forma sensível, explorando o impacto que sentimentos reprimidos podem ter em uma criança.

Eventualmente, um dos professores de Hogwarts, Hagrid, interpretado por Robbie Coltrane, é enviado em uma missão para buscar Harry e levá-lo à escola. Em um esforço conjunto com a professora McGonagall (Maggie Smith) e o diretor Alvo Dumbledore (Richard Harris), Hagrid garante que Harry possa finalmente cumprir seu destino de treinar suas habilidades e descobrir sua origem como bruxo. Esse trio de professores, que anos antes havia deixado o bebê Harry à porta dos Dursley para protegê-lo após o assassinato de seus pais pelo temido Lorde Voldemort (Richard Bremmer), decide agora guiá-lo até Hogwarts, onde ele poderá se desenvolver longe dos olhares perigosos de seus inimigos.

Na escola, Harry forma laços profundos com seus melhores amigos, Rony Weasley ( Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson), personagens que vão acompanhá-lo ao longo de toda a saga. Esse trio se torna essencial para o crescimento de Harry, que, com a ajuda dos amigos, descobre mais sobre si mesmo e se prepara para enfrentar Voldemort, o bruxo responsável pela morte de seus pais.

Com um toque de humor, ação e mistério, o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal” dá início a uma franquia que revolucionou a indústria do entretenimento. A combinação de efeitos visuais, um elenco talentoso e uma história envolvente transformaram a série em um fenômeno, estabelecendo um novo padrão para adaptações literárias no cinema e criando um legado duradouro na cultura pop.

Filme: Harry Potter e a Pedra Filosofal

Direção: Chris Columbus

Ano: 2001

Gênero: Aventura/Fantasia

Nota: 9