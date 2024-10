Faroeste moderno de 150 milhões de dólares, na Netflix, é a série mais assistida do mundo atualmente

No remoto norte australiano, há um ambiente carregado de masculinidade, como observa uma das poucas mulheres de “Territory” a outra, apontando o domínio masculino que transcende terras e rebanhos na vasta Marianne, a maior fazenda de pecuária extensiva do planeta. Criada por Ben Davies e Timothy Lee, essa propriedade é palco de um jogo de poder que ultrapassa interesses econômicos, desdobrando-se em disputas que envolvem tradição e resistência.

Em seus seis episódios, Greg McLean constrói personagens com perfis complexos e intensos, delineando figuras marcantes que não deixam ninguém indiferente. A narrativa central, impulsionada por temas de alta tensão, é enriquecida por Davies e Lee com subtramas onde sucessões violentas, um espírito livre que se ergue sobre a influência do capital, patriarcas despóticos, vícios e tragédias familiares se entrelaçam ao cenário selvagem de uma terra sem leis. Afinal, como eles lembram: “ranchos não são democracias: são reinos”.

“Territory” se desdobra como um drama poderoso, movido por personagens que carregam um desejo inabalável de vingança, prontos para desafiar quem ameaça a estabilidade de seu território e mancha a honra familiar. Logo na abertura, Daniel Lawson, herdeiro de Marianne, é brutalmente atacado por uma alcateia, em uma cena que traduz a hostilidade latente do ambiente. Jake Ryan encarna um anti-herói que logo desaparece na poeira da savana, mas outros personagens intensos emergem, imersos em tensões e dilemas morais que se alternam entre a sobrevivência e o vínculo com suas origens.

Com um ritmo calculado, McLean orquestra uma grande virada no terceiro episódio, quando Colin, o “rei do gado” australiano, revela seu descontentamento com a possibilidade de seu filho Graham, um alcoólatra interpretado por Michael Dorman, tomar as rédeas da fazenda. Robert Taylor, com sua presença austera, se torna um pilar da narrativa e, ao final, desperta uma raiva justa do público. A série, por vezes, ecoa o icônico “Dallas” (1978-1991) de David Jacobs, em uma estética de drama familiar, mas traz inovações visuais e atualizações pontuais sobre a força da agroindústria moderna.

Série: Territory

Direção: Greg McLean

Ano: 2024

Gênero: Drama

Nota: 8/10