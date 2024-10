Baseado em livro de Jamie McGuire que virou febre mundial, romance no Prime Video é um dos filmes mais assistidos de 2024

“Belo Desastre – O Casamento” só agrada aos fãs obstinados de comédias românticas inspiradas nos best-sellers caça-níqueis para “jovens adultos”, esse inusitado eufemismo que define adolescentes fora do tempo e intelectualmente preguiçosos. A sequência do filme de 2023, também a cargo de Roger Kumble, alonga-se demais no flashback da introdução, justamente para disfarçar a falta de assunto de agora — não que o anterior fosse grande coisa —, preparando a audiência para um carrossel de imagens coloridinhas, estampadas por rostinhos e corpinhos bonitos. Qualquer novidade que pudesse haver no roteiro de Kumble e Jamie McGuire, a autora dos sucessos editoriais publicados entre 2011 e 2016 em que os filmes do diretor se baseiam, é soterrada pela avalanche de clichês tão comum nesses casos, tudo, claro, de acordo com o modo de operação de indústria. O problema mesmo é quando a irregularidade do elenco é mais um dos pontos fracos, especialmente com personagens auspiciosos colocados de escanteio para que a péssima história sobressaia.

Um flashback volta a “Belo Desastre” e mostra Abby Abernathy e Travis Maddox empenhados na aposta que os leva a fazer loucuras em Las Vegas. Os dois terminam oficialmente comprometidos depois da visita a uma das capelas de cerimônias instantâneas da Cidade do Pecado e donos de uma bolada de quase 139 mil dólares, que pretendem gastar em viagens pelo mundo, a começar por Gatito, um balneário paradisíaco na Baixa Califórnia. Eles vão para lá a bordo da Madame Falcão, um helicóptero caindo aos pedaços conduzido por Buzz, o ex-fuzileiro naval vivido por Emmanuel Kabongo, e então tudo começa a azedar de vez. As situações criadas por Kumble e McGuire carecem de naturalidade, e a exuberância de Virginia Gardner e Dylan Sprouse não seguram o interesse do espectador leigo por muito tempo. Com America Mason e Shepley Maddox, o casal de amigos de Libe Barer e Austin North, acontece o mesmo que se vai dar com Miguel, o padre em formação interpretado por Alex Aiono, e os três somem nas areias de um filme sem nenhum propósito que não seja o de arrecadar uma gorda bilheteria, nisso muito semelhante a produções congêneres a exemplo de “Olá, Adeus e Tudo Mais” (2022), dirigido por Michael Lewen; “Através da Minha Janela” (2022), levado à tela por Marçal Forés; ou “Nos Vemos em Vênus” (2023), de Joaquín Llamas, este também estrelado por Gardner.

Filme: Belo Desastre – O Casamento

Direção: Roger Kumble

Ano: 2024

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 7/10