Prepare-se para o thriller mais tenso da Netflix em 2024: você não vai piscar até o último segundo

Muito menos racional do que aquele que orienta sua vida pelos tantos expedientes que só podem degringolar em insânia e maldade é quem espera algum resquício de sensatez em gente que entende a vida como um jogo sem regras, no qual tudo pode ser feito para chegar ao topo. Nascemos todos inexoravelmente mergulhados em questões muito nossas, cujo sentido revela-se apenas para nós mesmos — e não sem antes nos torturar pelo tempo necessário para que nos presenteie a vida com o estalo quase mágico do discernimento, atalho que, de quando em quando, o espírito toma à cata da razão —, mantidas como um raro tesouro a distância dos olhares morbidamente curiosos de quem nos odeia e da perplexidade muda e inconformada das pessoas que nos querem bem.

Uma mulher imersa em dor depois de uma perda irreparável conduz “Não Se Mexa”, mais uma história de psicopatas e vítimas que se tornam presas ainda mais apetitosas depois de um grande trauma. Brian Netto e Adam Schindler, amigos de infância de Minnesota, no extremo norte americano, formaram-se juntos na faculdade de cinema e mudaram-se para Los Angeles, parceria que deu em “Delivery” (2013) e “Intruders” (2015). Agora, os diretores chegam a um suspense sobre as incertezas, dúvidas, questionamentos e dilemas de uma personagem determinada a se deixar consumir pela tristeza, mas tem seu destino mudado por um anjo mau.

A vida em sociedade se nos apresenta como um desafio a ser vencido todos os dias, porque, além de todo dia ter seus próprios obstáculos e as alegrias raras que valem por toda a angústia de existir, socorre-nos esse poder, o poder de simplesmente passar por cima de quem preferiria que não estivéssemos aqui. As encruzilhadas morais de todas as noites insones eis os fantasmas mais aterrorizadores, porque mais perseverantes, a amaldiçoar a caminhada da humanidade, obsessa desde o princípio dos tempos pelos impasses que jamais a vão abandonar, por mais que se oponha. Iris conhece essa sensação de impotência como poucos com a morte do filho, e de quando ela vai ao parque florestal perto de sua casa prometendo a si mesma lançar-se do despenhadeiro, a fim de aplacar um demônio que nunca mais a irá abandonar.

Numa dessas vezes, um homem com cara de santo a encontra; os dois conversam, trocam as confidências próprias de dois estranhos que têm a certeza de que nunca mais irão se ver de novo, e na descida ele, afinal, deixa cair a máscara. O que vem a seguir no roteiro de T.J. Cimfel e David White, depois de uma releitura do Dostoiévski de “O Sonho de um Homem Ridículo” (1877) é um engenhoso jogo de gato e rato, com Kelsey Absille na pele de uma anti-heroína que desperta comiseração e pela qual todos queremos, ao passo que Finn Wittrock encarna o lobo disfarçado de cordeiro, sedutor como só eles sabem ser. Tudo tão formulaico quanto assustador.

Filme: Não Se Mexa

Direção: Brian Netto e Adam Schindler

Ano: 2024

Gêneros: Terror/Suspense/Thriller

Nota: 8/10