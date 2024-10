O filme mais assistido do momento: comédia francesa da Netflix vai te fazer querer ficar em casa neste fim de semana

A vida muitas vezes se assemelha a um jogo com suas regras e personagens variados: de cavaleiros e feiticeiras a heróis e vilões, figuras que transitam entre o real e o imaginário. Para a família de Jérôme e Marie, ele professor, ela advogada em Paris de 2024, essa metáfora se transforma em realidade. Mergulhando no cenário medieval de uma França fictícia, enfrentam monstros saídos diretamente das lendas que conheciam apenas em forma de jogo. Inspirado no popular jogo de Philippe des Pallières e Hervé Marly, “Lobisomens” aposta em resgatar uma nostalgia de épocas menos conectadas e mais voltadas à fantasia. Sob a direção de François Uzan e o roteiro de Céleste Balin e Marly, o filme reveste-se de um charme que convida até mesmo os menos entusiastas a participar da viagem ao passado.

Apesar de Jérôme ainda encontrar prazer na brincadeira, simbolizada por uma caixa de madeira com entalhes detalhados, todos na família acabam, de alguma forma, envolvidos na jornada lúdica. Em torno da mesa, deixam-se levar pela convivência, até que as obrigações modernas interrompem o momento. Quando finalmente saem do jogo e voltam para suas rotinas, uma estranha reviravolta os leva ao ano de 1497, onde, para sobreviver, terão que derrotar licantropos que aterrorizam um vilarejo. A situação se torna ainda mais complexa quando percebem que o perigo espreita mais próximo do que imaginavam.

Um dos pontos altos da narrativa é o contraste entre os costumes contemporâneos e os rígidos padrões de uma sociedade medieval. As peculiaridades desse tempo remoto são evidenciadas em cenas de perseguição e intolerância, como a perseguição de jovens solteiras e a discrição de um alquimista, interpretado por Bruno Gouery, sobre sua sexualidade. Franck Dubosc, no papel de Jérôme, guia o elenco com uma leveza que contrasta com as atuações de Suzanne Clément e Jean Reno, este último encarnando Gilbert, o septuagenário avô. “Lobisomens” é, no fim, um divertido exercício de nostalgia, que consegue entreter mesmo aqueles mais céticos com as interações familiares e as dinâmicas do jogo.

Filme: Lobisomens

Direção: François Uzan

Ano: 2024

Gêneros: Comédia

Nota: 8/10