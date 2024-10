Vencedor do Festival de Sundance, anti-faroeste no Prime Video é a mais bela história de amor proibido do cinema contemporâneo

David Lowery, reconhecido por dirigir filmes como “Meu Amigo, o Dragão” e “A Lenda do Cavaleiro Verde”, entrega “Amor Fora da Lei”, um drama com toques de faroeste, protagonizado por Rooney Mara, Casey Affleck e Ben Foster. A trama segue Ruth, interpretada por Mara, uma jovem texana cuja vida toma um rumo inesperado ao se envolver com Bob, um bandido vivido por Affleck. Esse encontro transformador ocorre quando Ruth ainda tinha 12 anos, dando início a uma relação intensa e marcada por dificuldades.

Lowery desenha uma atmosfera delicada e onírica, intensificando o elo profundo entre os protagonistas, o que torna a separação inevitável ainda mais dolorosa. A narrativa toma um rumo trágico quando ambos acabam presos após um confronto com a polícia. Enquanto Ruth, grávida, é liberada, Bob é condenado a 25 anos de prisão. Durante o desenrolar da história, acompanhamos a vida solitária de Ruth criando sua filha Sylvie e trocando cartas com Bob, enquanto tenta lidar com as consequências de decisões impensadas da juventude.

Bob, por outro lado, é um criminoso impulsivo, acreditando que pode contornar suas limitações com inteligência e audácia, mas sem a frieza necessária para sobreviver nesse mundo. Ele nutre o desejo de reunir sua família e construir uma vida mais pacata, mesmo que a realidade o desafie a cada passo.

Quatro anos após a prisão, Ruth vive isolada, contando com a ajuda de Skerritt, um vizinho que assume um papel quase paternal, e do policial Patrick Wheeler, que desenvolve um interesse ambíguo e possivelmente romântico pela protagonista. A personagem de Mara é uma figura à margem da sociedade, rejeitada por todos ao seu redor, inclusive sua própria família, o que aumenta seu sentimento de abandono.

A tensão se intensifica com a fuga de Bob da prisão, o que coloca Ruth em uma posição delicada. Agora, ela é observada de perto pela polícia, que acredita que Bob irá procurá-la. Dividida entre a vontade de reencontrá-lo e o temor das consequências, ela vive dias angustiantes, esperando sua chegada.

Para complicar ainda mais a situação, três caçadores de recompensas aparecem, buscando capturar Bob e adicionar uma dose de perigo e iminente violência à trama. A ambientação dos anos 1970, reforçada por cenários e figurinos autênticos, mergulha o espectador em uma época marcada por contrastes, e a fotografia de Bradford Young captura com maestria a vasta e isolada paisagem do Texas, contribuindo para uma experiência visual de imersão.

Lowery utiliza a estrutura clássica do faroeste para explorar camadas mais complexas das relações humanas, revelando os desafios emocionais que seus personagens enfrentam. Mais do que um conto de amor e crime, o filme é um olhar profundo sobre indivíduos que lidam com seus próprios conflitos internos e as adversidades impostas pelo ambiente ao seu redor.

Filme: Amor Fora da Lei

Direção: David Lowery

Ano: 2013

Gênero: Faroeste/Drama/Romance

Nota: 9/10