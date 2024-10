Filme baseado em história real de um dos atletas mais destacados da NFL é lição de resiliência e fé cristã, na Netflix

Ex-quarterback do Arizona Cardinals, New York Giants e St. Louis Rams, times da NFL (National Football League), Kurt Warner enfrentou muitos obstáculos antes de alcançar o sucesso como atleta profissional. Sua impressionante trajetória de superação é retratada no filme “American Underdog: A História de Kurt Warner”, dirigido por Andrew Erwin e Jon Erwin, lançado em 2021.

Na produção, Zachary Levi interpreta Kurt, um jovem determinado que sonha em se tornar jogador de futebol americano na liga profissional. Embora seu talento seja evidente, Kurt enfrenta diversas barreiras. Ele passa por várias tentativas frustradas de entrar na NFL, sendo dispensado repetidamente por diferentes equipes. Sempre que é observado por treinadores e olheiros, eles parecem desacreditar que ele possui as qualidades necessárias para se destacar no nível de elite. A jornada é marcada por um constante ciclo de esperanças e decepções, enquanto Kurt tenta encontrar uma oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial.

Em meio a essas dificuldades, Kurt conhece Brenda (Anna Paquin), uma ex-fuzileira naval, mãe solteira de dois filhos e divorciada. A princípio, Brenda, carregando sua própria bagagem emocional e financeira, não acredita que Kurt será capaz de lidar com a complexidade de sua vida. Ela está cética quanto ao futuro, tanto em termos de sua carreira quanto no relacionamento entre os dois. No entanto, a determinação e o amor de Kurt não apenas o impulsionam a seguir seus sonhos profissionais, como também o ajudam a conquistar o coração de Brenda, enfrentando juntos os desafios pessoais e emocionais que surgem ao longo do caminho.

Um aspecto comovente da história é o vínculo que Kurt desenvolve com os filhos de Brenda, especialmente com Zach, seu filho mais velho, que sofreu um acidente quando ainda era bebê, resultando em danos cerebrais e perda da visão. Kurt se torna uma figura paterna presente e dedicada para Zach e sua irmã Jesse, fortalecendo sua relação com Brenda. A conexão entre Kurt e as crianças torna-se um elemento essencial no desenvolvimento de sua jornada pessoal e familiar, reforçando o caráter altruísta e resiliente do futuro jogador.

No entanto, as dificuldades não se limitam ao campo emocional. O casal passa por muitos problemas financeiros enquanto Kurt tenta encontrar uma oportunidade para jogar futebol americano profissionalmente. Ele chega a trabalhar como estoquista em um supermercado para sustentar a família, tudo enquanto mantém vivo o sonho de se tornar um jogador da NFL. Mesmo diante de tantas adversidades, Brenda permanece ao lado de Kurt, oferecendo apoio em seus momentos mais difíceis e incentivando-o a não desistir. Da mesma forma, Kurt também a apoia, encorajando-a a concluir seus estudos e a perseguir seus próprios objetivos.

A grande virada na carreira de Kurt ocorre quando ele é convidado a jogar na Arena Football League, uma liga de menor prestígio que normalmente não é considerada um caminho direto para a NFL. Apesar disso, Kurt vê na oportunidade uma chance de se destacar e provar seu valor. Ele rapidamente se torna um dos melhores jogadores da liga, chamando a atenção do St. Louis Rams, que o convida para integrar a equipe como quarterback reserva.

O momento decisivo de sua carreira acontece quando o quarterback titular dos Rams se lesiona, abrindo espaço para que Kurt assuma a posição principal. Contra todas as probabilidades, ele lidera o time a uma temporada extraordinária, que culmina na vitória do Super Bowl XXXIV, uma das maiores conquistas do futebol americano. Kurt Warner também é nomeado o MVP (Jogador Mais Valioso) da final, consolidando sua trajetória como uma das mais inspiradoras na história do esporte.

“American Underdog” não é apenas um filme sobre futebol, mas uma narrativa profunda sobre superação, fé e amor. A relação de Kurt e Brenda é central para o filme, mostrando como o apoio mútuo foi essencial para que eles superassem os momentos mais difíceis de suas vidas. O filme celebra a determinação inabalável de Kurt, sua conexão familiar e sua perseverança, elementos que o ajudaram a transformar uma carreira improvável em um verdadeiro conto de fadas esportivo.

Filme: American Underdog

Direção: Andrew Erwin e Jon Erwin

Ano: 2021

Gênero: Drama/Romance/Biografia

Nota: 8