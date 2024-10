Diversão garantida: o último faroeste da franquia mais hilária do cinema está na Netflix

“The Ridiculous 6” é um legítimo representante da fase mais tosca dos besteiróis de Adam Sandler. Nos dois longas da franquia “Gente Grande” (2010-2013) e “Cada Um Tem a Gêmea Que Merece” (2011), dirigidos por Dennis Dugan, além de “O Zelador Animal” (2011), de Frank Coraci, Sandler ficou estigmatizado por papéis em que nunca conseguiu superar as obviedades do roteiro, mostrando o mesmo lado de personagens nem tão diferentes entre si. Novamente com Coraci, em “The Ridiculous 6” o ator encarna Tommy Stockburn, um homem branco abandonado pelo pai que passa a viver numa tribo apache depois que a mãe morre e lá aprende técnicas de luta que transformam-no numa máquina de matar. Faca Branca, como é rebatizado, vive muito bem, sem grandes pretensões, até que um fantasma do passado volta e o obriga a buscar pelos irmãos que não conhece, aventura que o texto de Sandler e Tim Herlihy estica para além do razoável em duas horas de piadas escatológicas, trocadilhos infames e um arco indefinido que torna o filme ainda mais insuportável.

Em “The Ridiculous 6”, não há nada do Sandler de “Joias Brutas” (2019), levado à tela por Ben e Josh Safdie — para não falar de “Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe” (2017), a sátira de costumes de Noah Baumbach que deve seus fascínios à química do comediante com os demais atores, a começar por Dustin Hoffman.

Faca Branca é um tipo vacilante, que nunca consegue decidir-se entre um e outro mundo, bem no meio dos apaches e dos dominadores, literalmente disfarçado, usando roupas típicas e emulando um sotaque fajuto que não engana ninguém, o que fomentaria um longo debate sobre apropriação cultural que deixo para a próxima. Depois do primeiro encontro com Frank, o pai que cai do azul oferecendo-lhe o céu, fica sabendo que o velho está em poder de Cícero, o mestiço antipático de longos cabelos negros e escorridos de Danny Trejo. Aí começa sua escalada de autoconhecimento e perigos durante a qual se aproxima dos cinco meios-irmãos, mais ou menos parecidos com ele.

Felizmente, nada no cinema é definitivo, para o bem e o mal, e no que toca a Sandler, trabalhos a exemplo de “Arremessando Alto” (2022), dirigido por Jeremiah Zagar, e “Jóias Brutas” (2019), levado à tela por Ben e Josh Safdie, confirmam, nessa ordem, a máxima de que o passar dos anos pode ser um bom conselheiro. Faca Branca parece mesmo com o Adam Sandler de há cerca de uma década, e oxalá o destino do intérprete seja tão glorioso quanto o personagem. Se ele continuar disposto a aceitar os contras e prós da maturidade, será.

Filme: The Ridiculous 6

Direção: Frank Coraci

Ano: 2015

Gêneros: Faroeste/Comédia

Nota: 7/10