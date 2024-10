A história de amor delicada e intimista que vai te fazer rir e se emocionar, no Disney+

Há muitas coisas que nos conectam a memórias — filmes, músicas, cheiros, fotografias… Algumas lembranças são tão vívidas que chegam a doer. No caso de Harriet Gibbons (Lucy Boynton), protagonista de “The Greatest Hits”, ela literalmente viaja no tempo por meio da música.

O longa-metragem de Ned Benson, do cineasta por trás de “Dois Lados do Amor” e “Viúva Negra”, acompanha a jornada de Harriet, uma engenheira de som que trabalha em um estúdio de gravação. Sua conexão com a música é profunda, e é em um festival que ela conhece Max (David Corenswet), seu futuro namorado. Após anos de um relacionamento intenso, a vida do casal sofre uma reviravolta quando ambos se envolvem em um acidente de carro. Max não sobrevive, enquanto Harriet sofre um traumatismo craniano e passa duas semanas em coma, acordando com habilidades extraordinárias que acabam se tornando um fardo.

Harriet descobre que, ao ouvir canções que marcaram seu relacionamento com Max, ela é transportada de volta para o momento exato em que a música foi ouvida pela primeira vez pelo casal. Embora essas viagens no tempo permitam a Harriet reviver momentos felizes com Max, o fenômeno também a atormenta. Cada vez que escuta uma música familiar, ela desmaia em público e sua consciência é jogada de volta ao passado, tornando difícil para ela seguir em frente.

Além de lidar com essas viagens no tempo, Harriet enfrenta o desafio de superar o luto pela morte de Max, ocorrido há dois anos. Para tentar encontrar alguma paz, ela troca de emprego e passa a trabalhar em uma biblioteca, onde fica cercada pelo silêncio. Ela também começa a frequentar um grupo de apoio para pessoas que perderam entes queridos. É lá que conhece David Park (Justin H. Min), um jovem que, após a morte de seus pais, administra a loja de antiguidades da família com sua irmã. David se sente imediatamente atraído por Harriet, mas logo percebe que ela carrega traumas profundos e complexos relacionados ao passado.

Enquanto a conexão entre Harriet e David se desenvolve, o filme também nos leva de volta às viagens de Harriet ao passado, forçando-a a reviver seus traumas, reencontrar Max e confrontar o sofrimento que a impede de seguir em frente. À medida que a narrativa avança, David se torna uma peça-chave para ajudá-la a entender suas habilidades, abandonar as lembranças dolorosas e redescobrir sua própria felicidade.

Melancólico e introspectivo, “The Greatest Hits” nos lembra que o fim de um relacionamento não significa o fim da jornada emocional ou das oportunidades de encontrar a felicidade. Embora o filme apresente um enredo criativo e nostálgico, ele poderia ter explorado mais profundamente o desenvolvimento de seus personagens. Mesmo assim, entrega boas atuações e momentos emocionantes, embalados por uma trilha sonora que é o coração do filme.

Filme: The Greates Hits

Direção: Ned Benson

Ano: 2024

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8