A comédia romântica mais leve, agradável e encantadora que você verá neste final de semana na Netflix

Nos últimos meses, o Prime Video apresentou “Uma Ideia de Você”, uma narrativa de amor singular entre uma galerista e um astro de boy band, protagonizada por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine. Agora, é a vez da Netflix entrar na cena com “Case Comigo”, outra comédia romântica que explora a conexão improvável entre uma celebridade musical e uma pessoa comum. Desta vez, o enredo gira em torno de Charlie, um professor de matemática divorciado, vivido por Owen Wilson, que se vê inesperadamente envolvido com Kat, uma diva pop interpretada por Jennifer Lopez. Embora cada um desses filmes se baseie em livros diferentes, ambos compartilham temas centrais que dialogam com as peculiaridades das relações entre famosos e anônimos.

A popularidade crescente de histórias que unem celebridades e pessoas comuns reflete uma dinâmica evidente nos dias de hoje: a linha tênue entre fama e anonimato, impulsionada pela exposição constante proporcionada pelas redes sociais. Em “Uma Ideia de Você”, vemos Solène, personagem de Hathaway, enfrentar os desafios dessa transição. Sua vida pessoal rapidamente se torna alvo da opinião pública, e a relação com um cantor mais jovem desperta julgamentos sobre sua idade e sobre como isso afetaria sua filha. A privacidade se torna um luxo inalcançável, e a filha da protagonista acaba descobrindo sobre o romance da mãe pela internet antes mesmo de uma conversa franca entre as duas.

“Case Comigo” segue uma linha semelhante ao retratar a inesperada fama de Charlie. Ao conhecer Kat durante um show, ele subitamente acumula uma legião de seguidores nas redes sociais. Alguém que era visto como “sem graça” por sua própria filha e taxado de nerd pelos amigos, transforma-se em uma figura de interesse público. Tanto Solène quanto Charlie precisam lidar com a pressão da visibilidade e com a desconexão entre suas rotinas simples e o mundo glamouroso e exigente das celebridades. Questões como a necessidade de funcionários, a constante vigilância e a inexistência de privacidade desafiam ambos a se adaptarem a um novo modo de vida.

Assim como o clássico “Um Lugar Chamado Notting Hill”, esses filmes exploram como o amor precisa encontrar uma maneira de resistir às barreiras que surgem de realidades tão contrastantes. Kat, personagem de Jennifer Lopez, redescobre, ao lado de Charlie, o valor de uma vida mais simples — lembrando a personagem Anna Scott, interpretada por Julia Roberts, que momentos ordinários podem ser genuinamente preciosos. Por sua vez, Charlie, como William Thacker no longa estrelado por Hugh Grant, aprende a reconhecer a sorte de ter sido escolhido por alguém tão talentoso e admirável.

Embora “Case Comigo” traga uma narrativa leve e repleta de clichês comuns ao gênero de comédia romântica, ele cativa o espectador com sua simplicidade e charme. A química improvável entre Owen Wilson e Jennifer Lopez funciona suficientemente bem para sustentar a trama, entregando uma história que, apesar de previsível, se mostra envolvente e agradável. A produção explora as complexidades dos relacionamentos modernos, sobretudo quando o amor cruza os caminhos de pessoas que vivem em mundos tão distintos.

Outro ponto relevante do filme é a forma como ele transmite mensagens sobre autenticidade e amor verdadeiro em uma era obcecada por aparências e padrões idealizados. A jornada de Charlie e Kat é um lembrete de que, apesar das diferenças de estilo de vida, a essência de qualquer relacionamento está na conexão genuína e no apoio mútuo. No fim das contas, não são as luzes dos holofotes que garantem a felicidade, mas os pequenos momentos de compreensão e cumplicidade.

Embora “Case Comigo” não pretenda reinventar o gênero, ele cumpre com eficácia a proposta de ser uma comédia romântica leve e reconfortante, ideal para quem busca uma pausa das complexidades do dia a dia. A familiaridade do público com histórias de amor entre pessoas comuns e celebridades acrescenta um toque contemporâneo e próximo da realidade. Mesmo sem grandes reviravoltas, o filme se destaca por sua capacidade de entreter e provocar reflexões suaves sobre o que realmente importa em um relacionamento. Ao fim, ele reforça uma verdade que nunca perde sua relevância: o amor, com todas as suas nuances e desafios, continua sendo uma força universal e perene.

Filme: Case Comigo

Direção: Kat Coiro

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Musical/Romance

Nota: 8