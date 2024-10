O melhor filme de zumbi de 2024 acaba de chegar à Netflix e já está aterrorizando as telas

“Lá Fora” dá um tempo nas histórias românticas do cinema filipino. Carlo Ledesma abre mão das tramas açucaradas que exaltam o amor eterno e sem limites e abobrinhas similares e vira a chave para uma narrativa entre o terror e o nonsense, onde exercita um humor muito peculiar, tanto mais se se analisa de onde vem. As Filipinas nunca prezaram pelas liberdades de imprensa e de expressão, como sabe qualquer um que já tenha visto alguma coisa sobre o país no noticiário ocidental — a violação de direitos humanos pelas autoridades filipinas começou a ter a devida visibilidade depois que a jornalista Maria Ressa ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 8 de outubro de 2021 —, mas a indústria cinematográfica sempre soube cavar seu espaço, para o bem e para o mal. No caso do filme de Ledesma, zumbis, problemas conjugais pós-modernos, a iminência de doenças graves pairando por cima de recém-casados, supostos amantes, tomam o lugar de besteirois tecnicamente bem-feitos e enredos engraçadinhos, coloridinhos. O diretor-roteirista parece convicto de que eventuais lacunas na história poderão ser supridas pela afinidade do elenco, e sua intuição está certa.

Os zumbis habitam a literatura fantástica desde pelo menos a Idade Média (476-1453), quando também se popularizaram relatos sobre bruxas e vampiros. Há quem diga que rituais de feitiço praticados em países da América Central, como o Haiti, seriam capazes de fazer os mortos voltarem à vida, e existe quem defenda que essa conversa toda é mero delírio ou, pior, grosso preconceito. São legítimas todas as reprimendas à indústria cultural e sua vocação implacável quanto a fazer tábula rasa de tradições as mais diversas, sobretudo as sem nenhuma base histórica mais firme e, o principal, de terras assoladas por pobreza e obscurantismo, mas há que se reconhecer também que tais ideias só prosperam devido a uma certa curiosidade mórbida do público, fenômeno que Hollywood catalisa como ninguém.

Foi assim que os zumbis ganharam o mundo e o cinema, e filmes a exemplo de “Lá Fora” reincitam o gosto por essas histórias vesanas. Aqui, Francis e Iris, o casal vivido por Sid Lucero e Beauty Gonzales, isolam-se na fazenda de antepassados a fim de evitar os mortos-vivos, mas não contavam que teriam de enfrentar os fantasmas de um casamento infeliz, num jogo paranoico em que cada um tenta dar a última palavra. Esticando-se a corda, pode-se apontar a intenção de Ledesma de tecer algum comentário acerbo sobre o amor aprisionado em compromissos. Quanto ao que se deixa ver, um providencial mistério sacode a trama no momento que os personagens de Lucero e Gonzales parecem desistir da vida e juntar-se aos monstros.

Filme: Lá Fora

Direção: Carlo Ledesma

Ano: 2024

Gêneros: Terror

Nota: 8/10