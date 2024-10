Diane Lane na Netflix: o thriller sombrio e arrepiante que não vai te deixar piscar

Lembro-me vagamente de 2008, mas não imaginava que a tecnologia já fosse tão presente como a retratada em “Sem Vestígios”, o inquietante thriller dirigido por Gregory Hoblit, que continua surpreendentemente atual. Além de seu formato policial eficaz e carregado de tensão, o filme faz um uso considerável de aparatos tecnológicos para sustentar sua narrativa, resultando em uma abordagem que, até hoje, não perde relevância. Cada avanço tecnológico mostrado contribui diretamente para a premissa, tornando a experiência envolvente e aterradora.

O enredo acompanha Owen Reilly, vivido por Joseph Cross, um psicopata que rapta e mata suas vítimas de formas inovadoras e cruéis, transmitindo tudo ao vivo em um site macabro chamado “Kill With Me”. Jennifer Marsh, interpretada por Diane Lane, é uma agente do FBI que, ao lado de seu parceiro Griffin Dowd (Colin Hanks) e do detetive Eric Box (Billy Burke), tenta rastrear esse assassino implacável. A caçada, no entanto, é uma jogada de mestre que constantemente troca os papéis de predador e presa, enquanto o criminoso parece estar sempre um passo à frente, com o perigo se aproximando sorrateiramente da própria investigadora.

Em sua essência, o filme lança uma crítica ao voyeurismo macabro, à busca incessante por visibilidade online e à exposição extrema na internet. Em um mundo onde qualquer ação pode ser transmitida em tempo real, o longa nos faz refletir sobre os limites entre o entretenimento e a barbárie. Owen Reilly personifica esse limite, explorando os cantos mais obscuros do narcisismo e da psicopatia, enquanto seus crimes alimentam o desejo doentio de um público disposto a assistir atrocidades sem remorso.

Diane Lane, conhecida por sua versatilidade, incorpora Jennifer com uma competência singular, sem nunca parecer deslocada em papéis tão diversos. Para interpretar a agente, Lane passou por um intenso treinamento com o FBI, garantindo que sua performance tivesse o peso necessário. Além disso, o longa traz detalhes autênticos, como o uso de verdadeiros policiais de Portland como figurantes, intensificando o realismo da obra.

Com cenas de violência gráfica e extremamente perturbadoras, o filme não é recomendado para pessoas sensíveis ou para o público mais jovem. As mortes são brutalmente explícitas e podem desencadear reações emocionais fortes. Embora existam muitos filmes focados em assassinos em série, “Sem Vestígios”, agora disponível na Netflix, é subestimado em seu gênero. Ele se destaca por um roteiro sólido, efeitos visuais de impacto, atuações de peso e uma trama que se mantém crível e envolvente do começo ao fim, sem recorrer a artifícios banais.

Filme: Sem Vestígios

Direção: Gregory Hoblit

Ano: 2008

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 8/10