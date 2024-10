O adeus de Chadwick Boseman ao cinema é um dos melhores filmes da história da Netflix

O longa dirigido por George C. Wolfe, lançado em dezembro de 2020 na Netflix, traz uma narrativa envolvente que transita entre o poder de grandes atuações e uma estética visual minimalista. “A Voz Suprema do Blues” conquistou dois prêmios Oscar, incluindo melhor maquiagem e penteado, e melhor figurino, além de cinco indicações no total. Entre as indicações, estão a póstuma de melhor ator para Chadwick Boseman e melhor atriz para Viola Davis. Davis assume o papel da lendária Ma Rainey, um ícone do blues que brilhou nos anos 1920, enfrentando o racismo e o machismo da época com postura inabalável.

Neste trabalho final antes de sua morte em agosto de 2020, Boseman interpreta Levee, um trompetista ambicioso com um estilo musical inovador e diferente do de Rainey. O filme se passa em um único dia de gravações em um estúdio de Chicago, cenário de um conflito entre a tradição e o novo, entre a resistência de Rainey em manter seu blues característico e o desejo de Levee em trazer frescor e energia. Enquanto os produtores do álbum tentam modernizar o som de Ma Rainey, ela resiste, mostrando-se uma mulher firme, imune à submissão exigida pelo machismo e racismo que a cercam.

Filmado de forma teatral, o longa destaca a intensidade das performances, com uma fotografia que utiliza ângulos e iluminação estratégicos para dar ênfase às falas e dinâmicas de poder. A escolha de cenários e figurinos remete à obra teatral de August Wilson, que inspirou o roteiro, ressaltando o calor sufocante de Chicago e o suor constante dos personagens, uma metáfora visual que simboliza tanto o trabalho árduo quanto as emoções à flor da pele. A narrativa é conduzida pelos diálogos fortes e atuações notáveis, que sustentam o filme mesmo em sua simplicidade de trama.

Davis, com maquiagem borrada e pele brilhante de suor, personifica uma figura poderosa e resiliente. Ela traz à tela uma mulher que, apesar de sua trajetória árdua e do contexto masculino que a cerca, nunca abre mão do controle sobre sua carreira e de sua identidade artística.

Filme: A Voz Suprema do Blues

Direção: George C. Wolfe

Ano: 2020

Gênero: Drama

Nota: 10