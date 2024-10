Prepare-se para ficar na ponta do sofá: o suspense mais eletrizante que você verá na Netflix

Em 2017, uma nova e perigosa forma de jogo virtual chocou o mundo, incentivando desafios arriscados entre adolescentes de treze a dezessete anos. Lançado inicialmente em uma rede social russa, o jogo Baleia Azul rapidamente ganhou popularidade entre grupos fechados de jogadores online. Em pouco tempo, sua influência cresceu, e o jogo atraiu jovens para uma série de experiências perturbadoras, levando alguns a situações extremas e, em muitos casos, trágicas.

No mesmo espírito de um alerta real, “Nerve — Um Jogo Sem Regras” explora o entretenimento imprudente que, em sua fase final, evolui para algo além de um simples passatempo. A trama revela uma juventude em busca de qualquer emoção que a liberte de sua inércia, diante de um mundo vasto e incompreensível. O roteiro de Jessica Sharzer, baseado no livro de Jeanne Ryan de 2012, examina os dilemas da adolescência, ao mesmo tempo em que sugere ao público que esteja atento às reviravoltas que cercam seus personagens singulares e suas aventuras imprevisíveis.

Descobrir-se é um processo árduo, que demanda mais do que persistência, e para muitos, o peso do trauma é tão profundo que nenhuma quantidade de fé parece suficiente. Em todas as partes do planeta, adolescentes têm em comum uma predileção por roupas largas, penteados ousados, acessórios chamativos, músicas vibrantes e uma sede de liberdade, muitas vezes sem as devidas responsabilidades. As imperfeições físicas de um corpo em transformação são menos angustiantes do que a intensidade de um espírito que anseia por tudo, percebe seus limites, mas ainda luta para conquistar tudo sem perder nada.

Tommy, um jovem nerd fascinado por tecnologia e por uma visão não convencional da interação humana com máquinas, nutre um interesse especial por Vee Delmonico, uma estudante prestes a concluir o ensino médio e sonhando com sua ida para a CalArts, a prestigiada escola de artes criada por Walt Disney em 1961, localizada em Santa Clarita, próxima a Los Angeles.

Como em “Power” (2020), Ariel Schulman e Henry Joost examinam a tênue linha entre a intimidade e o lucro, abordando um tema cada vez mais desafiador: a conexão entre saúde mental, a onipresença dos dispositivos digitais e as recompensas financeiras que aguardam aqueles que aceitam desafios extremos impostos por competidores anônimos.

Emma Roberts encarna diversas facetas da narrativa, como se estivesse participando de um verdadeiro jogo eletrônico. Ela passa da frustração por não ser notada por J.P., o popular capitão do time de futebol, interpretado por Brian Marc, ao desapontamento com sua melhor amiga Sydney, papel de Emily Meade. A jornada culmina em uma redenção através do relacionamento com Ian. Roberts e Dave Franco formam um par atraente, proporcionando um toque romântico em uma trama que reflete sobre comportamentos perturbadores — um cenário que lembra o que foi o Baleia Azul, agora sob o disfarce das redes sociais atuais.

Filme: Nerve — Um Jogo Sem Regras

Direção: Ariel Schulman e Henry Joost

Ano: 2016

Gêneros: Thriller/Aventura

Nota: 8/10