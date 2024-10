O filme que foi visto por 155 milhões de espectadores e se tornou o suspense de mistério mais assistido da história da Netflix

Um thriller de ação dirigido por Niki Caro, “A Mãe” traz a história de uma assassina (Jennifer Lopez) que, após anos afastada, precisa proteger sua filha de 12 anos (Lucy Paez) de um grupo perigoso. Forçada a abandonar a menina para garantir sua segurança, mãe e filha se reencontram quando os antigos inimigos voltam, determinados a vingar-se. Juntas, embarcam em uma jornada para sobreviver e enfrentar ameaças que ressurgem do passado.

As gravações, interrompidas pela pandemia, aconteceram no Afeganistão, Cuba e principalmente no Canadá, que trouxe uma ambientação de vastidão e isolamento para o enredo. Na trama, mãe e filha se escondem em uma cabana remota no Alasca, onde a mãe ensina à menina habilidades de sobrevivência, como direção, tiro e construção de armadilhas. A diretora Niki Caro coloca duas protagonistas em um gênero dominado por figuras masculinas, destacando as performances de Lopez e Paez, que combinam força e sensibilidade.

Com cenas de ação intensas, Caro busca intensificar o suspense progressivamente. Ela, que já dirigiu aclamados projetos como “O Zoológico de Varsóvia” e “Encantadora de Baleias”, imprime sua marca em cada cena, mantendo o ritmo envolvente. A escolha de Jennifer Lopez para o papel principal valoriza seu talento multifacetado, combinando a energia para cenas de ação com a profundidade necessária para momentos dramáticos. A produtora Elaine Goldsmith-Thomas reforça que a ideia foi romper com padrões de Hollywood, trazendo à tela uma personagem que desafia expectativas de idade e estereótipos.

O filme destaca que a maternidade não segue um único modelo. A personagem de Lopez, embora forte, não se assemelha à figura materna da mãe adotiva de Zoe, que oferece um carinho mais convencional. Cada uma delas tem sua própria forma de cuidar, ressaltando que ser mãe é um papel que se adapta a diferentes realidades. Além disso, o longa inclui cenas de ação que prendem a atenção e uma dose de violência crua, contando também com as atuações de Joseph Fiennes e Gael García Bernal como antagonistas, trazendo um equilíbrio que torna a narrativa instigante para todos os públicos.

Filme: A Mãe

Direção: Niki Caro

Ano: 2023

Gênero: Ação

Nota: 8/10