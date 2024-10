Visto por 145 milhões de espectadores nos cinemas, thriller de ação e suspense está na Netflix

Com uma mistura envolvente de ilusionismo, ação e reviravoltas inesperadas, “Truque de Mestre” (2013) se destaca como um dos filmes de maior apelo visual da década. Sob a direção de Louis Leterrier e com roteiro assinado por Ed Solomon, Boaz Yakin e Edward Ricourt, a produção mergulha o espectador em uma trama que combina suspense, truques espetaculares e uma boa dose de mistério. No centro da narrativa estão os Quatro Cavaleiros, um grupo de ilusionistas habilidosos e audaciosos. Interpretados por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher e Dave Franco, esses mágicos usam seus talentos não apenas para deslumbrar o público, mas para executar assaltos incrivelmente elaborados, tornando seus shows um espetáculo de crime e caridade.

Cada apresentação é, na verdade, uma operação meticulosa. Durante os espetáculos, os Cavaleiros roubam de instituições financeiras e distribuem o dinheiro ao público, transformando o palco em um local onde o entretenimento se mistura a uma forma de justiça improvisada. Esse comportamento, naturalmente, atrai a atenção das autoridades. O FBI, representado pelo agente Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e sua parceira, a agente da Interpol Alma Dray (Mélanie Laurent), assume a investigação, numa corrida frenética para desvendar como os crimes são cometidos e quais são as reais motivações do grupo.

Além dos agentes da lei, outras figuras chave entram em cena. Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) é um desmistificador de mágicos, alguém que construiu sua carreira expondo os truques de ilusionistas. Por sua vez, Arthur Tressler (Michael Caine), o mecenas que financia as apresentações dos Cavaleiros, parece ter interesses que vão além do entretenimento, tornando-se uma peça fundamental no quebra-cabeça que envolve os roubos.

A investigação vai além do que aparenta à primeira vista. Os detetives começam a acreditar que os assaltos são, na verdade, uma série de provas para que os Cavaleiros sejam admitidos em uma sociedade secreta conhecida como “O Olho”. Esta antiga fraternidade, que supostamente reúne os maiores ilusionistas do mundo, poderia ser a verdadeira motivação por trás das ações dos mágicos. Porém, os investigadores também consideram que essa sociedade pode ser uma mera distração, criada para confundir as autoridades e garantir que os Cavaleiros escapem impunes.

Ao longo da trama, o filme provoca o espectador a questionar a moralidade dos protagonistas. Embora seus métodos sejam ilegais, eles se colocam como defensores do povo, subvertendo o sistema e redistribuindo riqueza de uma forma moderna e ousada, como se fossem versões contemporâneas de Robin Hood. Enquanto isso, as instituições financeiras e seguradoras, alvos dos crimes, são retratadas como entidades que operam dentro da legalidade, mas que, nas entrelinhas, exploram a população.

Entre efeitos especiais deslumbrantes, perseguições alucinantes e um enredo cheio de reviravoltas, “Truque de Mestre” mantém o público intrigado, sempre em dúvida sobre o que é real e o que é pura ilusão. O elenco, composto por nomes de peso, entrega performances marcantes que ajudam a elevar o filme a outro nível. Mark Ruffalo, em particular, brilha como o obstinado agente Rhodes, enquanto Morgan Freeman e Michael Caine trazem camadas adicionais de complexidade a seus personagens.

Apesar do sucesso nas bilheterias e da recepção geralmente positiva da crítica, o filme não escapa de algumas críticas pontuais. Para certos espectadores, a narrativa exagera na quantidade de surpresas e nos elementos fantásticos, o que pode afastar aqueles que preferem histórias mais realistas e menos carregadas de reviravoltas mirabolantes. Ainda assim, para o público que busca entretenimento puro e uma experiência cinematográfica escapista, o filme cumpre seu papel com maestria.

Para quem cresceu assistindo “The Magician”, série da década de 1970, “Truque de Mestre” oferece um toque de nostalgia, remetendo a um tempo em que a mágica era tanto um espetáculo visual quanto uma forma de contar histórias intrigantes. Disponível na Netflix, o filme é uma escolha certeira para quem busca uma narrativa cheia de ação, mistério e fantasia, com um toque moderno e sofisticado que mantém a atenção do início ao fim.

Título: Truque de Mestre

Direção: Louis Laterrier

Ano: 2013

Gênero: Policial/Mistério

Nota: 7/10