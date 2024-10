Neo-faroeste alucinante com viagens no tempo: uma caçada implacável que vai te prender na frente da TV do início ao fim na Netflix

Explorando a noção de que, em momentos distintos da existência, todos assumimos identidades diferentes, “Sombra Lunar” (2019) combina influências de filmes como “Seven” (1995), de David Fincher, e “O Silêncio dos Inocentes” (1991), de Jonathan Demme, criando uma obra que, mesmo com referências claras, traz um frescor próprio. Dirigido por Jim Mickle, o longa tem passagens que, por serem tão naturais e familiares, fazem o público quase esquecer que está diante de uma ficção científica.

O diretor, que há duas décadas lida com tramas criminais intricadas, mais uma vez nos entrega um enredo denso e complexo, desafiando o espectador a mergulhar em questões profundas. A intenção aqui é provocar uma reflexão sobre aspectos da vida que muitas vezes negligenciamos, oferecendo-nos, de maneira quase didática, a possibilidade de correção.

A peculiaridade de filmes com tramas bizarras requer um elenco que seja capaz de sustentar a narrativa e, nesse sentido, Michael C. Hall e Boyd Holbrook desempenham papéis cruciais. Ambos enfrentam momentos de tropeço no roteiro de Gregory Weidman e Geoffrey Tock, mas recuperam o fôlego sob a direção segura de Mickle. Holbrook vive Tom Lockhart, um policial da Filadélfia em busca de ascensão profissional e pessoal, enquanto sua esposa, Jean (Rachel Keller), aguarda o nascimento de seu primeiro filho.

Em uma noite de 1988, Lockhart se depara com uma série de assassinatos grotescos, todos conectados por uma estranha perfuração na nuca. A responsável parece ser uma jovem misteriosa, interpretada por Cleopatra Coleman, que carrega segredos sobre o próprio Lockhart, colocando em questão sua ligação com ela. A tensão entre os personagens é um dos motores do filme, enquanto Mickle brinca com as percepções de tempo e destino ao deslocar a narrativa para nove anos à frente, mantendo o mistério vivo.

Filme: Sombra Lunar

Direção: Jim Mickle

Ano: 2019

Gêneros: Ficção Científica/Suspense/Policial

Nota: 9/10