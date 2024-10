O filme mais assistido da atualidade: ação com Tom Hardy, que levou 150 milhões aos cinemas, lidera o top 1 da Netflix em 110 países

“Venom: Tempo de Carnificina” é mais do que um típico filme de ação com heróis e vilões. Sua trama envolve uma estranha parceria entre Eddie Brock, um jornalista com sua carreira em declínio, e Venom, um simbionte alienígena que habita seu corpo. Essa relação, por si só, já é repleta de momentos divertidos e inusitados, mas o roteiro vai além ao explorar o impacto dessa convivência forçada. Através de diálogos cheios de humor ácido e uma dinâmica de constante tensão entre os dois, o filme consegue manter o espectador engajado. Andy Serkis, com sua experiência em capturar a essência dos personagens, conduz a história com uma mistura de ação caótica e improvisação natural, trazendo uma leveza que contrasta com a violência inerente da narrativa. A forma como o diretor permite que os atores explorem suas personagens com liberdade é um dos pontos altos da produção, que combina agilidade, ação e momentos cômicos de maneira eficiente.

O filme também volta no tempo para apresentar a história de Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson. Em 1996, Kasady está confinado em um reformatório e desenvolve um vínculo perturbador com Frances Barrison, a quem chama de “anjo”. Embora haja a sugestão de um romance entre os dois, é evidente que a capacidade de Kasady para o amor é inexistente, pois ele se transforma em um vilão cuja violência reflete suas profundas feridas emocionais. Ao longo da trama, vemos Kasady se tornar Carnage, um ser ainda mais perigoso e destrutivo. Sua jornada é alimentada por uma mistura de rancor e dor, e sua evolução em um monstro incontrolável traz consigo uma série de reviravoltas surpreendentes. Frances, por sua vez, desempenha um papel crucial nesse arco, recebendo de Kasady um anel de papel, um gesto simples que sinaliza o início de uma parceria letal.

Enquanto isso, no presente, Eddie Brock tenta retomar o controle de sua vida, tanto profissional quanto pessoal, mas encontra grandes dificuldades em lidar com a presença constante de Venom. O simbionte, que o tempo todo luta por mais liberdade, não facilita as coisas para o protagonista, criando momentos de conflito hilários e destrutivos, como quando Venom destroça a televisão cara de Eddie. A relação entre os dois é marcada por uma espécie de co-dependência inusitada, e isso é o que faz com que a narrativa se destaque. As cenas de batalha entre Eddie e Venom, repletas de humor e caos, são o que proporcionam os momentos mais memoráveis do filme. Tom Hardy, que também colaborou no roteiro, se diverte em cena, trazendo à vida essa interação complexa entre um humano e uma criatura alienígena com um toque de humor peculiar.

Conforme o enredo avança, a rivalidade entre Venom e Carnage se intensifica. Carnage, agora uma manifestação física do ódio e da loucura de Kasady, está em busca de vingança e sangue. Venom, por outro lado, embora seja uma criatura agressiva, demonstra uma sensibilidade inesperada. Ele sabe que sua sobrevivência depende de Eddie, e isso cria uma tensão emocional, que, apesar de estranha, dá profundidade à história. A atuação de Harrelson como Kasady/Carnage é cínica e feroz, refletindo a violência interna de seu personagem.

A simbologia das cores e a transformação física de Carnage também são bem exploradas, contrastando com a evolução dos sentimentos de Eddie e Venom, que, ao final, parecem ter desenvolvido uma relação de amizade e respeito mútuo, por mais absurda que seja a situação. Entre referências literárias a Cervantes e diálogos cheios de sarcasmo, o filme se encerra como uma celebração das estranhas dinâmicas de poder e afeto que surgem entre dois seres tão diferentes, mas que, de algum modo, encontram um ponto de equilíbrio em meio ao caos.

Filme: Venom: Tempo de Carnificina

Direção: Andy Serkis

Ano: 2021

Gêneros: Ação/Ficção científica/Comédia

Nota: 8/10