Novo filme da Netflix é uma aula de história e um pequeno diamante do cinema em 2024

Ambientado no conturbado período da revolta de Jeong Yeo-rip em 1589, “Guerra e Revolta” captura o público com cenas que claramente revelam a assinatura de Park Chan-wook, marcado por seu humor ácido e representação estilizada da violência. Alguns dos momentos mais intensos, como a mão decepada que segura a espada cravada em um soldado morto, remetem à sua estética singular. Contudo, o controle da narrativa logo passa para as mãos de outro diretor, e a intermitente presença do estilo de Park se dissolve em uma trama que busca equilíbrio entre complexidade histórica e drama pessoal.

Sob a direção de Kim Sang-man, o filme traz uma abordagem visceral às intrigas de vingança e conspiração, mas acaba tropeçando em seus próprios excessos. Embora as cenas de batalha sejam bem orquestradas e o filme apresente uma execução técnica sólida, a falta de coesão e foco narrativo prejudica o impacto emocional, comprometendo a profundidade do conflito central. “Guerra e Revolta” tenta transformar um dos episódios mais sangrentos da Dinastia Joseon em uma narrativa de lealdade e traição, mas o excesso de eventos e a complexidade histórica acabam sobrecarregando a trama.

A relação entre os protagonistas, Jong-ryeo e Cheong Yeong, é central, explorando a dualidade entre mestre e escravo, amizade e rivalidade. À medida que o filme avança, o drama toma um novo fôlego com Cheong Yeong se tornando uma figura lendária na revolta, enquanto Jong-ryeo ascende na hierarquia real. No entanto, a tensão emocional entre os dois personagens é subaproveitada, com Cheong Yeong sendo transformado em um herói silencioso cuja evolução emocional é deixada de lado em favor de sua figura mítica nas batalhas.

Apesar do ritmo vibrante das cenas de ação, o filme carece de uma profundidade emocional que sustente o drama fora do campo de batalha. A caracterização de Cheong Yeong permanece superficial, e o potencial de seu arco de transformação é apenas parcialmente explorado. Gang Dong-won entrega um desempenho físico competente, mas o roteiro não oferece material suficiente para explorar suas camadas internas, deixando a sensação de que o personagem é mais uma força em cena do que uma pessoa com conflitos palpáveis.

A tentativa de equilibrar o épico com toques de humor ácido, característico do estilo de Park, funciona de forma desigual. Os diálogos espirituosos e o cinismo de alguns personagens, em especial a liderança feminina de Kim Shin-rok, oferecem momentos de alívio bem-vindos. No entanto, os aspectos mais densos da narrativa, como as implicações sociopolíticas e os conflitos históricos, são deixados em segundo plano, emergindo apenas nos flashbacks que não conseguem agregar profundidade suficiente à trama.

No conjunto, “Guerra e Revolta” oferece uma experiência visualmente impactante, mas sua falta de consistência narrativa e emocional impede que o filme alcance o potencial pleno de sua proposta.

Filme: Guerra e Revolta

Direção: Sang-man Kim

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Drama/Thriller

Nota: 8/10