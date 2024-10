Sabe aquela historinha de amor leve e divertida, perfeita para uma tarde em casa? Ela está na Netflix

Amanda Riley, uma dedicada agente de viagens, vê sua vida amorosa tomar um rumo inesperado quando seu namorado decide encerrar o relacionamento para seguir com uma mudança de cidade por questões profissionais. Decepcionada, pois esperava um futuro mais sólido ao lado dele, incluindo um pedido de casamento, Amanda encontra uma chance de fuga ao aceitar uma proposta de trabalho de sua chefe, Mona. A missão? Ir ao Vietnã para avaliar um hotel que sua empresa deseja adquirir.

No coração de uma cultura vibrante e completamente diferente da que está acostumada, Amanda busca não apenas cumprir suas obrigações profissionais, mas também deixar para trás os problemas do passado e se permitir viver uma experiência transformadora, repleta de descobertas. É neste cenário que conhece Sinh Thach, um guia local que, com sua simpatia e conhecimento, a conduz por uma jornada que revela não apenas as belezas do Vietnã, mas também as emoções que ela acreditava estar enterrando.

À medida que os dois compartilham momentos e trocam confidências, uma conexão entre eles começa a florescer. Porém, nem tudo é tão simples quanto parece. Amanda esconde de Sinh o verdadeiro propósito de sua viagem, pois o hotel que ela está investigando pertence à família dele. Além disso, sua relação com o ex-namorado ainda não foi completamente resolvida, deixando resquícios de dúvidas que poderão impactar as escolhas que ela terá de fazer no futuro. Quando as verdades começam a emergir, o relacionamento entre Amanda e Sinh é colocado à prova, desafiado pelas incertezas e pela necessidade de tomar decisões que poderão mudar o curso de suas vidas. Será que o amor que os une será forte o suficiente para superar esses obstáculos?

Sob a direção de Steven K. Tsuchida e com roteiro assinado por Eirene Donohue, essa produção original da Netflix é a primeira a ser totalmente filmada no Vietnã, trazendo à tela paisagens fascinantes de cidades como Ho Chi Minh, Hanói, Da Nang e Hội An. Em desenvolvimento desde 2021, “Guia Turístico para o Amor” não apenas explora a beleza natural do Vietnã, mas também busca destacar o momento de modernidade e prosperidade que o país vive atualmente. A roteirista, Eirene Donohue, afirma que um dos principais objetivos dessa obra foi mostrar como, apesar de seu passado marcado pela guerra, o Vietnã é um país que renasceu e hoje oferece aos visitantes uma experiência única e cheia de vida.

Embora siga a fórmula clássica dos romances leves, com uma trama que pode parecer previsível em alguns momentos, o filme oferece uma experiência visualmente envolvente e emocionalmente satisfatória. O cenário deslumbrante e a imersão na cultura vietnamita proporcionam uma fuga encantadora da realidade. Não há, aqui, uma busca por explorar temas profundos ou críticas sociais; ao contrário, o foco está na celebração das maravilhas do país e na simplicidade das vivências cotidianas, capturadas com autenticidade. Desde as festividades tradicionais do Ano Novo vietnamita até os costumes e hábitos dos habitantes locais, cada detalhe contribui para criar um panorama que vai além dos pontos turísticos convencionais, convidando o espectador a se conectar com a essência desse destino fascinante.

Amanda viaja em grupo, mas o roteiro evita cair em estereótipos comuns, não tratando os turistas como figuras cômicas ou caricaturais. Da mesma forma, o povo vietnamita é retratado de forma respeitosa, sem as caricaturas exageradas que costumam aparecer em produções ocidentais. O humor, sutil e inteligente, surge em situações inesperadas e diálogos cheios de pequenos tropeços, como a cena em que Amanda tenta negociar o preço de um lenço e, ao fingir desistir da compra, espera que a vendedora ceda, mas acaba saindo de mãos vazias. Esse tom leve e despretensioso percorre o filme, proporcionando momentos de diversão sem forçar situações absurdas ou piadas fáceis.

“Guia Turístico para o Amor” entrega uma experiência agradável e inspiradora, despertando em quem assiste um desejo quase imediato de viajar e explorar não apenas os destinos mais populares, mas também os cantos menos conhecidos e os segredos que só quem se aprofunda em uma cultura pode descobrir. Para além da história de amor, o que mais chama atenção é a forma como o Vietnã é apresentado – não apenas como pano de fundo, mas como um personagem ativo que influencia e transforma as vidas dos protagonistas.

Filme: Guia Turístico para o Amor

Direção: Steven K. Tsuchida

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10