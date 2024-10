O filme mais bonito da Netflix: uma história que vai te fazer sorrir e chorar até o último segundo

O longa que rendeu a primeira indicação ao Oscar de melhor ator para Paul Mescal, “Aftersun”, revisita lembranças de Charlotte Wells, explorando os últimos momentos que ela compartilhou com seu pai durante férias no litoral turco. Na trama, Calum (Mescal) é o pai que, prestes a completar 31 anos, decide passar um tempo com sua filha Sophie (Frankie Corio), de 11 anos. Separado da mãe e sem viver mais na Escócia, ele mantém uma relação afetuosa com a filha, moldando seus interesses e inspirando-a, mesmo que a convivência seja limitada.

Sophie leva consigo uma câmera MiniDV, idêntica à que Charlotte recebeu do pai. As gravações que faz, questionando Calum, são inspiradas nas filmagens que a cineasta realizou na adolescência. “Aftersun”, disponível na Netflix, carrega um peso emocional significativo para Charlotte. Apesar do desejo de Calum em passar mais tempo com a filha, há algo que o distancia constantemente, um elemento perturbador que impede uma verdadeira conexão.

A narrativa é construída com base em fragmentos, refletindo a natureza das memórias. As cenas vão de momentos na piscina e passeios de barco a karaokês no hotel e danças ao som de “Under Pressure”, de David Bowie. Mesmo estando fisicamente próximo, Calum se afasta emocionalmente de Sophie, um distanciamento que se revela em seus silêncios e na incapacidade de responder a perguntas simples, como onde ele imaginava estar aos 11 anos. Esses vazios simbolizam barreiras invisíveis que separam pai e filha, com ele protegendo-a de suas lutas internas e frustrações.

Praticante de Tai Chi, Calum busca equilíbrio, e essa prática foi incorporada pela diretora para evidenciar seus esforços em lidar com a vida. Sophie, por sua vez, atravessa uma fase de transição, oscilando entre a infância e a adolescência, consciente de que há algo errado com o pai, mesmo que não consiga alcançar o que o aflige.

Calum é um pai jovem, frequentemente confundido com o irmão mais velho de Sophie, carregando responsabilidades para as quais parece despreparado. Ele sonha com um novo lar para dar à filha o próprio quarto e nutre planos de abrir um negócio, mas sua trajetória é marcada por um sentimento persistente de insatisfação. Esses elementos sugerem que os rumos de sua vida não correspondem às suas expectativas.

Aos 31 anos, Charlotte Wells enfrenta os mesmos dilemas que seu pai, refletindo sobre as angústias e incertezas que acompanham a transição para a vida adulta. Ela percebe que os filhos, muitas vezes, projetam nos pais uma confiança e uma sabedoria que os adultos não necessariamente possuem. “Aftersun” é, então, um esforço doloroso para compreender o homem por trás do papel de pai, tentando revisitar um passado marcado pela perda e pela depressão que ceifou sua vida aos 39 anos.

Filme: Aftersun

Direção: Charlotte Wells

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 10