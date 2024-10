Filme de mistério e comédia romântica, na Netflix, vai te transportar para dentro de um livro de Agatha Christie

Narrativas de suspense em cenários confinados, onde os suspeitos são mantidos juntos até que se desvende um crime, não são exatamente novas no cinema. “Festim Diabólico” (1948), dirigido por Alfred Hitchcock, é um exemplo emblemático desse estilo, no qual o diretor utiliza objetos como uma corda e uma mesa para criar uma atmosfera sufocante, elevando a tensão ao limite com uma abordagem calculadamente claustrofóbica, desafiando as convenções cinematográficas da época.

Em “Amor em Águas Turvas”, Yûsuke Taki, inspirado pelo legado de Hitchcock, não apenas desperta a curiosidade sobre a identidade do assassino, mas também explora a improvável relação entre um homem e uma mulher de realidades opostas. O roteiro de Yûji Sakamoto encontra um equilíbrio entre o mistério e um toque de leveza. O filme se inicia com uma narração sobre sereias, as míticas criaturas marinhas que, segundo a mitologia grega, encantavam marinheiros com seu canto mortal. Enquanto gravuras renascentistas ilustram essa introdução, a trama se desloca para o MSC Bellissima, um cruzeiro de luxo em direção ao mar Egeu, onde dois homens asiáticos discutem a rudeza do capitão e divagam sobre o símbolo da Starbucks.

Dentro do navio, Suguru, o dedicado mordomo, segue suas funções diárias, cruzando com Chizuru, uma passageira que parece indiferente ao glamour ao seu redor. Ryo Yoshizawa e Aoi Miyazaki interpretam os personagens principais, cuja presença é ocasionalmente ofuscada pela urgência da trama em revelar a existência de um assassinato e um assassino a bordo. A nova capitã, Hatsumi, vivida por Yō Yoshida, mantém o rigor de seu antecessor, assumindo o caso com o intuito de preservar sua carreira, enquanto busca explicações para a morte do milionário Sohei Kuruma, interpretado por Hatsunori Hasegawa. Na conclusão, Sakamoto adota uma abordagem refinada para revelar o culpado, mas, nesse ponto, o público já está mais interessado no destino do casal Suguru e Chizuru, um mistério que se revela mais cativante do que o próprio crime.

Filme: Amor em Águas Turvas

Direção: Yûsuke Taki

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Romance/Mistério

Nota: 8/10