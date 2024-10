Com Julia Roberts e Cameron Diaz, uma das comédias mais amadas da história do cinema está na Netflix

Em “O Casamento do Meu Melhor Amigo”, P.J. Hogan cria uma comédia romântica distinta, com roteiro de Ronald Bass, que homenageia os clássicos de Hollywood enquanto se desvencilha de amarras moralistas. A trama traz à tona reflexões sobre escolhas e a natureza fugaz da vida, retratando a urgência de decidir sabiamente em um mundo onde o tempo é implacável. Por mais que o enredo flerte com elementos de seriedade, ele é envolto por uma estética leve e charmosa, que tempera as tensões da narrativa com humor e ironia.

Julianne Potter e Michael O’Neal, amigos que fizeram um pacto de casamento caso estivessem solteiros aos 28, veem suas vidas virarem de cabeça para baixo quando ele, prestes a completar a idade prometida, anuncia seu noivado com Kimberly Wallace, uma jovem estudante de 20 anos e herdeira de um magnata dos esportes. Surpreendida e tomada por sentimentos adormecidos, Julianne embarca numa jornada impulsiva para sabotar a união iminente. A trama explora o confronto entre a esperteza ardilosa de Julianne e a bondade pura de Kimmy, num embate que desafia as convenções tradicionais do gênero.

Enquanto Julia Roberts e Dermot Mulroney dominam o primeiro ato, Cameron Diaz brilha como Kimberly, a noiva que, longe de ser apenas um estereótipo, traz um frescor encantador e surpreende com sua autenticidade. A dinâmica entre os personagens revela uma comédia sofisticada, onde Rupert Everett, como George, o amigo gay de Julianne, rouba a cena com seus conselhos sarcásticos e equilibrados, que ajudam a conduzir a protagonista por suas próprias incertezas.

Aos poucos, Julianne abandona a fachada de amiga leal e revela sua faceta mais egoísta, ao tentar desestabilizar o relacionamento alheio com ações cada vez mais ousadas. A comicidade aqui se mistura com um toque de crueldade, mas Hogan mantém o tom leve ao dosar o drama com humor. O final foge ao esperado nos dias de hoje, sugerindo um resgate aos valores das antigas comédias românticas, onde o amor verdadeiro muitas vezes fica em segundo plano, enquanto a maturidade emocional é finalmente confrontada.

Filme: O Casamento do Meu Melhor Amigo

Direção: P.J. Hogan

Ano: 1997

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 9/10