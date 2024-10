A comédia romântica da Netflix que vai fazer seus problemas parecerem pequeninhos

A trajetória de Ellie Kemper é marcada por sua versatilidade como atriz e comediante, consolidada com seu papel na série “The Office”. Sua carreira prosseguiu com atuações notáveis em “Missão Madrinha de Casamento” e “Anjos da Lei”, além de brilhar como protagonista em “Unbreakable Kimmy Schmidt”. Em “Felicidade para Principiantes”, dirigido e coescrito por Vicky Wight em parceria com Katherine Center, Kemper protagoniza uma comédia romântica leve e cativante, que promete encantar o público.

A história aborda temas de recomeço, autoconhecimento e a busca pelo amor, centrando-se em Helen (Kemper), uma professora metódica que, após um ano de divórcio, ainda se sente perdida e incapaz de superar o passado. Determinada a reencontrar seu caminho, ela decide se aventurar em um retiro para novatos na Trilha dos Apalaches, chamado “Aventura de uma Vida”, onde se propõe a aprender sobre sobrevivência e a explorar a natureza. Acompanhada por um grupo de personalidades peculiares e liderados por Beckett (Ben Cook), um jovem guia idealista, ela se vê desafiada a sair de sua zona de conforto.

O grupo é composto por personagens singulares, como Windy (Shayvawn Webster), Kaylee (Gus Birney), Sue (Julia Shiplett), Mason (Esteban Benito), e Jake (Luke Grimes), este último sendo amigo do irmão de Helen, cujo passado misterioso como ex-médico desperta sua curiosidade. A viagem, porém, não começa bem para Helen, que se machuca logo no início, tornando-se um peso para o grupo, mas pouco a pouco, ela revela uma força inesperada e conquista o respeito dos demais.

Entre tropeços e momentos cômicos, Helen e Jake se aproximam, trocando confidências e desenvolvendo uma atração mútua que se intensifica conforme o tempo passa. A trama reserva surpresas quanto aos motivos que levaram Jake a se unir ao grupo, revelando camadas mais profundas dos personagens.

O roteiro, assinado por Wight e Center, oferece um humor sutil e acolhedor, que traz conforto ao público e reforça a sensação de que, assim como Helen, todos enfrentamos fases desafiadoras em busca de propósito. O carisma de Kemper, aliado à química cativante com Grimes, dá vida a um romance envolvente, onde as imperfeições e descobertas pessoais dos personagens tornam a experiência cinematográfica genuinamente inspiradora.

Filme: Felicidade para Principiantes

Direção: Vicky Wight

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 9/10