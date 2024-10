O filme mais assistido da atualidade: franquia que imortalizou Arnold Schwarzenegger está na Netflix

A nova abordagem para “O Predador” é uma imersão nostálgica nos ecos da cultura pop dos anos 70 e 80, onde a Terra se revela vulnerável à ira de alienígenas com rixas ancestrais. Shane Black captura o espírito da época ao evocar clichês que, para muitos, são marcantes lembranças de incursões interplanetárias e batalhas imaginadas nas telinhas. A trama resgata a sensação de urgência e mistério que permeou os conflitos do Vietnã, quando o público, a milhares de quilômetros dos confrontos, ainda alimentava o desejo de conquistar novos territórios, talvez até com o auxílio de seres extraterrenos. É essa aura de intriga e fascínio, há mais de meio século na imaginação coletiva, que o roteiro afiado de Black, Fred Dekker e Jim Thomas reaviva.

O filme conduz o espectador por uma sequência vertiginosa de reviravoltas, refletindo as lutas interiores que emergem em situações extremas. A necessidade de uma postura combativa surge como resposta inevitável às ameaças externas e à brutalidade do ambiente que nos cerca. Neste palco sombrio, os desafios se agigantam, fazendo com que o lado mais primitivo e violento aflore, como uma defesa contra as crueldades do mundo e os abismos de nossa própria alma. As feridas emocionais mal curadas, os arrependimentos encobertos pelo orgulho e a solidão se transformam em forças motrizes.

A narrativa se desdobra a partir do momento em que um jovem provoca involuntariamente o retorno dos Predadores. A partir daí, um grupo de ex-combatentes e um cientista embarca em uma luta desesperada para deter criaturas mais mortíferas, agora com DNA aprimorado por diversas espécies. O filme equilibra cenas de ação intensas com toques de humor característicos de Black, entregando uma mistura intrigante. No entanto, a atuação de Boyd Holbrook como Quinn McKenna, embora competente, é afetada por falhas na continuidade e pela leveza quase caricata de alguns momentos, lembrando que nem mesmo os clássicos escapam de tropeços.

Filme: O Predador

Direção: Shane Black

Ano: 2018

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 7/10