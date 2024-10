Inspirado por história de amor real, romance com Jennifer Lopez é uma das mais amadas do público e mais rechaçadas pela crítica, na Netflix

O enredo de “Encontro de Amor” ultrapassa o simples romance e abre espaço para questões profundas, que abordam a desigualdade social e racial nos Estados Unidos. A narrativa se desenrola em torno do encontro improvável entre Marisa Ventura, uma funcionária de hotel, e Christopher Marshall, um político poderoso. A forma como suas vidas se cruzam, em um ambiente no qual ela só teria acesso em condições específicas, destaca as diferenças de classe e as barreiras invisíveis que regem a sociedade.

Wayne Wang, diretor sino-americano, conduz a trama com habilidade, mantendo uma análise sociológica refinada que transcende a superficialidade de uma história de amor convencional. O filme se aprofunda nos temas de racismo e estereótipos, elementos recorrentes na carreira de Wang, mas aqui tratados com um toque mais delicado, ainda que incisivo. A segregação nos EUA, mais explícita e perversa que no Brasil, é abordada de forma a provocar uma reflexão sobre os desafios enfrentados por aqueles que ousam romper com o destino que lhes foi traçado.

A cidade de Nova York, retratada em sua crueza, aparece como um personagem essencial, com suas paisagens urbanas que ressaltam as desigualdades sociais. O cenário de Manhattan é composto por edifícios antigos e degraus que parecem intermináveis, representando a árdua jornada que muitos precisam percorrer para alcançar uma vida melhor. Dentro desse ambiente, Marisa Ventura, interpretada por Jennifer Lopez, emerge como uma mulher batalhadora, cuja rotina é marcada pelo esforço constante para proporcionar um futuro melhor ao filho, Ty, vivido por Tyler Garcia Posey.

A relação entre mãe e filho adiciona uma camada de ternura à trama, tornando suas interações algumas das mais emocionantes do filme. No entanto, é evidente que Marisa carrega o peso de suas escolhas e circunstâncias, e a ausência do pai de Ty apenas intensifica a realidade dura que ambos enfrentam. A cena em que Ty questiona se o pai aparecerá em uma apresentação importante para ele exemplifica essa tensão, com Marisa tentando suavizar a decepção iminente que já antevê.

A vida de Marisa, ao entrar no Beresford Hotel, ganha uma dimensão de anonimato, onde ela veste o papel de funcionária invisível, acessível apenas pelos bastidores. A direção de Wang foca em detalhes quase antropológicos da rotina dos empregados, expondo as relações e interações entre eles. Nesse microcosmo social, Lou Ferguson brilha no papel de Keef Townsend, responsável pela segurança do hotel, e sua interação com Marisa traz momentos leves e humorísticos, como a cena do hóspede nu expulso por sua parceira. São essas nuances que enriquecem a narrativa e sustentam a complexidade dos personagens.

O ponto de virada do filme surge quando Christopher Marshall, vivido por Ralph Fiennes, entra em cena. Ele é um político ambicioso, em meio a uma turbulenta separação de uma modelo famosa, e sua presença introduz novas camadas à narrativa. Marshall, embora seja retratado como um homem poderoso e charmoso, revela-se também um personagem complexo, que oscila entre atitudes machistas e momentos de reflexão, especialmente quando começa a perceber que suas inúmeras conquistas amorosas nunca o levaram a um verdadeiro sentimento de amor. A interpretação de Fiennes é memorável, movendo-se com facilidade entre o papel de vilão e o de alguém que começa a despertar para a ideia de que seus privilégios e superficialidades talvez não lhe tragam a realização que imaginava.

O filme aproveita essa relação improvável entre Marisa e Christopher para explorar um tema central: a invisibilidade social. Marisa, uma mulher latina que trabalha em um ambiente de luxo, é praticamente invisível para os hóspedes e para a sociedade em geral. Contudo, ao vestir as roupas de uma cliente rica, ela subitamente ganha visibilidade e, com ela, um tratamento diferenciado. Wang utiliza essa dualidade de forma precisa para questionar a superficialidade das aparências e as barreiras sociais que impedem a verdadeira conexão entre as pessoas.

O desfecho do filme, embora flerte com o romantismo, não deixa de ser uma reflexão sobre a impossibilidade de escapar das circunstâncias. A personagem de Veronica, mãe de Marisa, interpretada por Priscilla Lopez, é uma personificação dessa realidade: uma mulher que acredita que sua filha deve aceitar o destino de servidão. Já Bob Hoskins, no papel de Lionel Bloch, traz à tona a dignidade que Marisa tanto almeja, sendo ele um exemplo de resistência silenciosa dentro desse sistema. A presença de ambos simboliza as forças opostas que moldam a trajetória de Marisa: a resignação de aceitar seu lugar ou a ousadia de sonhar com algo maior.

Mesmo com seu final romântico, o filme lembra que na vida real, as expectativas de finais felizes são muitas vezes ilusórias. Contudo, é justamente essa licença poética que o cinema oferece, dando ao público a chance de se apegar a uma esperança, por mais distante que ela possa parecer.

Filme: Encontro de Amor

Direção: Wayne Wang

Ano: 2002

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 9/10