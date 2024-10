130 minutos de diversão pura: o filme da Netflix que vai te fazer esquecer do mundo

Há uma resistência frequente em relação a filmes que se baseiam em jogos, especialmente quando esses envolvem cartas, dados e fantasias que remetem a guerreiros, magos e criaturas mitológicas. Muitos se perguntam até que ponto quem nunca se interessou por esses elementos pode realmente se envolver com obras como “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Os diretores Jonathan M. Goldstein e John Francis Daley resolveram correr esse risco calculado, apoiados por uma produção repleta de efeitos visuais de primeira linha. O curioso é que a falta de pretensão da narrativa pode ser justamente o que a torna mais cativante para o público geral, conseguindo mesclar um certo artificialismo, que ao mesmo tempo ajuda e atrapalha, com momentos genuínos de humor e ação. Michael Gilio, corroteirista da obra, e os diretores conseguiram adaptar a essência épica que os fãs do jogo criado por Gary Gygax e Dave Arneson tanto prezam, trazendo essa atmosfera para um público mais amplo, com uma linguagem contemporânea e acessível.

A história acompanha Edgin Darvis, um ex-membro dos Harpistas, que compartilha sua vida com a bárbara Holga Kilgore. Embora nunca tenham sido um casal, a dupla forma uma parceria sólida e ambos criam Kira, filha de Edgin, após a trágica morte da mãe da garota pelos terríveis Magos Vermelhos. Em busca de um amuleto com o poder de ressuscitar sua amada, Edgin e Holga se tornam bandidos, assaltando diversos lugares para encontrar o objeto desejado. No entanto, sua jornada é interrompida pela traição de Forge Fitzwilliam, um antigo aliado que, ao lado da perversa maga Sofina, entrega-os às autoridades.

A narrativa caótica de “Honra Entre Rebeldes” não perde o fôlego e, ao longo da trama, somos apresentados a Simon, um mago inseguro que traz uma nova dinâmica ao grupo. Chris Pine oferece uma performance marcante como Edgin, equilibrando as qualidades de um guerreiro endurecido pela vida com as de um pai afetuoso que enfrenta monstros para proteger sua filha. Chloe Coleman, no papel de Kira, brilha em suas cenas, correspondendo à altura de Pine. Já Michelle Rodriguez, no papel de Holga, consegue ir além do estereótipo da guerreira feroz, dando profundidade emocional à personagem, enquanto Hugh Grant, como Fitzwilliam, revela-se mais adequado para comédias leves do que para vilões maquiavélicos.

Filme: Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Direção: Jonathan M. Goldstein e John Francis Daley

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Aventura

Nota: 9/10