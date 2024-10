Um dos maiores fenômenos do cinema nos últimos 15 anos, filme que faturou quase 4 milhões de reais nas bilheterias está prestes a deixar Netflix

O gênero da ficção científica tem se mostrado um terreno fértil para investigações filosóficas sobre os rumos incertos da humanidade. “Jogos Vorazes” é um exemplo marcante dessa tendência. Embora polarizadoras, as distopias frequentemente oferecem um escape para aqueles que se sentem sufocados pelo caos ininterrupto da realidade. A ideia de que a humanidade ainda não tocou o ponto mais baixo de sua decadência moral e econômica, como um rato prestes a ser engolido por uma serpente, é algo que muitos atribuem a uma força invisível que, de algum modo, continua a nos sustentar.

Essa força, talvez, seja o que nos permite seguir existindo, mesmo em meio ao tormento cotidiano, até que o fim nos alcance. Para muitos que já perderam a esperança, a morte aparece como uma saída inevitável. Contudo, os ciclos de desespero raramente são definitivos, e, de tempos em tempos, ressurgem novas expectativas, gerando assim um contínuo de desejos e frustrações. É nesse cenário que Gary Ross, com um orçamento robusto, um elenco talentoso e uma trama que se mantém sólida, apesar de alguns tropeços, dá início a uma franquia que conquistaria o público em mais três filmes. O mérito do sucesso inicial também repousa na força da atuação de uma jovem estrela em ascensão, cujo talento se confirmaria com o tempo.

A luta pela sobrevivência, retratada de maneira crua, revela o lado mais feroz da natureza humana, impulsionada pelas adversidades. O instinto de agressividade torna-se inevitável quando a vida é transformada em um jogo de tudo ou nada. Nessa arena de batalha, os indivíduos são despojados de sua autonomia e sensibilidade, transformando-se em meros instrumentos de uma consciência coletiva, onde pensar por si mesmo não é mais uma opção. Não se trata de covardia, mas de uma falta de apoio sistêmica que obriga as pessoas a se submeterem às piores circunstâncias.

O roteiro, escrito por Gary Ross, Billy Ray e Suzanne Collins, a própria autora da saga, retrata uma América do Norte que emerge devastada após uma calamidade. Seja um conflito nuclear, uma guerra civil descontrolada ou a incompetência desenfreada dos governantes, a população que restou se reorganiza em uma nova nação chamada Panem. Essa sociedade é dividida entre o opulento Capitólio e os empobrecidos doze distritos. Dentro desse cenário, o filme, com duração de quase duas horas e meia, tece críticas sutis e complexas ao poder político, revelando um sistema onde cada distrito é forçado a enviar dois jovens para participar de uma batalha mortal, uma releitura sombria dos antigos gladiadores romanos.

Ross preserva o tom sombrio e apocalíptico que caracteriza os livros de Suzanne Collins, com foco nos preparativos dos tributos do Distrito 12, o mais miserável entre todos. A história começa a ganhar força à medida que Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, e Peeta Mellark, vivido por Josh Hutcherson, encontram um elo inesperado. Inimigos naturais em uma competição mortal, os dois logo percebem que há algo mais profundo que os conecta, um vínculo que desafia as regras cruéis do espetáculo mortal em que foram jogados. Antes de se enfrentarem no sangrento torneio, eles são testados de maneiras igualmente brutais, sendo expostos à humilhação pública em um talk show liderado por Caesar Flickerman, interpretado com maestria por Stanley Tucci, cuja presença magnética e irônica rouba a cena.

“Jogos Vorazes”, disponível na Netflix, vai além da simples narrativa de sobrevivência física. A obra se destaca como um comentário social profundo, desnudando a natureza humana quando confrontada com as condições mais extremas. Em sua essência, a série trata de temas como a luta pelo poder, a resistência frente à opressão e a busca por identidade em um mundo polarizado entre dominadores e dominados. Através de sua trama e personagens, o filme provoca reflexões sobre as estruturas de poder que governam o nosso próprio mundo, consolidando “Jogos Vorazes” não apenas como uma experiência de entretenimento, mas como um espelho crítico da sociedade atual.

Filme: Jogos Vorazes

Direção: Gary Ross

Ano: 2012

Gêneros: Thriller/Ficção científica/Aventura

Nota: 9/10