A comédia romântica delicada e charmosa da Netflix que vai te fazer querer pegar o primeiro voo para Roma

Viver um romance nas paisagens encantadoras da França ou da Itália é um sonho compartilhado por muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente por aqueles que já se encantaram com filmes como “Sob o Sol da Toscana” ou “Beleza Roubada”. Agora, imagine a emoção de experimentar não apenas um, mas dois romances enquanto se é jovem e repleto de curiosidade pela vida. Essa é a premissa que “Amor e Gelato” explora com leveza, ao contar a história de Lina (Susanna Skaggs), uma adolescente que, após a morte de sua mãe, viaja para Roma para passar o verão na casa de Francesca (Valentina Lodovini), uma amiga da família.

Lina é uma jovem reservada e focada em seus estudos, que nunca se permitiu grandes aventuras. Após o falecimento de sua mãe, ela se vê obrigada a realizar um último desejo: passar uma temporada na Itália, para se conectar com as lembranças da mãe e conhecer mais sobre seu passado. Além disso, sua mãe deixou-lhe um antigo diário, onde ela narra a história de seu próprio romance na Toscana, o qual resultou no nascimento de Lina. Embora inicialmente desinteressada em viver essa experiência, Lina logo começa a se envolver com a cidade, suas paisagens e, principalmente, com as pessoas ao seu redor.

A princípio, Lina resiste às propostas de exploração e diversão, focada em retornar o quanto antes para os Estados Unidos. No entanto, sua perspectiva muda quando ela conhece dois rapazes que transformarão sua visão sobre o que significa aproveitar o verão na Itália. Primeiro, Alessandro (Saul Nanni), um jovem misterioso, rico e de espírito rebelde, que logo desperta o interesse de Lina com seu charme enigmático. Em paralelo, ela conhece Lorenzo (Tobia De Angelis), um aspirante a chef com raízes humildes e uma personalidade cativante, que, apesar de estar em um relacionamento de longa data com Martina (Veronica Urban), começa a despertar sentimentos em Lina.

Ao passo que esses dois romances se desenvolvem, Lina se vê mergulhada nas páginas do diário de sua mãe, descobrindo segredos e experiências que a fazem refletir sobre suas próprias escolhas e sentimentos. A leitura do diário não apenas ilumina o passado de sua mãe, como também a leva a questionar suas próprias atitudes, abrindo-se para novas aventuras e arriscando seu coração em meio à bela paisagem italiana. Entre caminhadas pelas ruas charmosas e bucólicas da Toscana, ela descobre pequenos tesouros, como uma padaria escondida que oferece os melhores “maritozzi” — um doce tradicional italiano recheado de creme.

À medida que a narrativa se desenrola, o filme se transforma em um convite a revisitar o frescor e a leveza dos amores juvenis, transportando o público para cenários idílicos, onde cada esquina guarda uma promessa de novas descobertas. “Amor e Gelato” nos envolve com suas paisagens repletas de história e arte, ecoando o espírito de grandes mestres renascentistas como Michelangelo e Botticelli. Ao mesmo tempo, nos guia através de uma história delicada sobre a transição da adolescência para a vida adulta, marcada por encontros inesperados, escolhas difíceis e a doce descoberta do amor.

O filme evoca aquela sensação de nostalgia por momentos que, embora nunca vividos, parecem familiares, como se fossem parte de uma memória coletiva de juventude. A jornada de Lina é, acima de tudo, sobre encontrar-se no meio do caos de emoções contraditórias, enquanto ela percorre ruas de pedra e absorve o calor do verão italiano. “Amor e Gelato” se destaca como uma narrativa delicada, repleta de ternura e encanto, capturando com perfeição o espírito de descoberta e juventude, que pode ser sentido tanto nos sabores dos gelatos quanto nos suspiros dos amores adolescentes.

Filme: Amor e Gelato

Direção: Brandon Camp

Ano: 2022

Gênero: Romance

Nota: 6/10