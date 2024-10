Inspirado pelo realismo moral de Platão, suspense de ação de J.C. Chandor é o filme mais subestimado da Netflix

Os filmes de ação possuem uma habilidade única de combinar opostos, criando enredos complexos cheios de reviravoltas. Em cenários violentos e caóticos, personagens travam disputas, tanto físicas quanto emocionais, em torno de um tema que, à primeira vista, parece exausto, mas ganha nova vida através de perspectivas inesperadas. Essas figuras, oscilando entre heróis altruístas e indivíduos perturbados, desafiam as noções de bem e mal.

De um lado, há aqueles movidos pela nobreza de salvar outros; de outro, os que parecem nutrir-se de tragédias pessoais, presos em um ciclo de autodestruição e apatia emocional. Para muitos, essa dualidade é desconcertante, enquanto para outros, representa uma análise fascinante das fraquezas humanas. Esses enredos trazem à tona uma reflexão que se desenrola de maneira sutil, permitindo ao público ponderar sem ser conduzido diretamente a uma conclusão, promovendo uma experiência reflexiva e envolvente.

O filme “Operação Fronteira” exemplifica essa complexidade moral ao apresentar um grupo de cinco personagens que, ao tentar garantir a segurança financeira de suas famílias, acabam mergulhados em ações questionáveis. O diretor J.C. Chandor, em colaboração com o roteirista vencedor do Oscar, Mark Boal, cria uma narrativa sofisticada que explora a deterioração ética dos protagonistas. Ao longo do filme, o espectador testemunha como suas escolhas, inicialmente justificadas por necessidades financeiras, levam-nos a confrontar a linha tênue entre certo e errado.

A ação se desenrola na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, com o ex-agente Santiago García, interpretado por Oscar Isaac, reunindo uma equipe de ex-soldados para realizar um ousado roubo milionário. Conforme a trama avança, as motivações de amizade e lealdade são testadas até o limite, culminando em um desfecho onde as consequências são mais devastadoras do que qualquer ganho material.

Filme: Operação Fronteira

Direção: J.C. Chandor

Ano: 2019

Gênero: Ação

Nota: 8/10