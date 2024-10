Criada por Taylor Sheridan, a melhor série de faroeste da história da TV está na Netflix

O cinema tem a habilidade de moldar paisagens e narrativas ao gosto de seu público, ou seja, conforme as demandas do mercado. “Yellowstone”, a série de faroeste misturada com thriller, criada por John Linson e Taylor Sheridan, parece uma tentativa ousada de reviver a aura mítica de um cenário que, em muitos aspectos, já foi ultrapassado. Sheridan, que já demonstrou sua habilidade em roteiros de filmes como “Sicario: Terra de Ninguém” (2015), dirigido por Denis Villeneuve, e “A Qualquer Custo” (2016), de David Mackenzie, traz para “Yellowstone” uma complexidade psicológica mais profunda que em seus trabalhos anteriores. O anti-herói da trama é um personagem tão bem construído que é impossível ignorar seu impacto.

A construção de um bom faroeste está intrinsecamente ligada a personagens dispostos a buscar justiça, muitas vezes por meio de vingança, em uma jornada contra aqueles que ameaçam a paz e a honra de sua terra e sua família. Esse arquétipo permanece verdadeiro, com muitos filmes mergulhando nessa ideia de retaliação e ajustamento de contas. Nessa narrativa, os vaqueiros e xerifes são figuras quase míticas, mesclando uma brutalidade crua com um senso de honra e domínio sobre o lado selvagem da natureza, uma habilidade admirada tanto pelos que convivem com eles quanto pelo público. Contudo, assim como em outros setores da sociedade americana, a relevância desses personagens foi diminuindo com o tempo, e o que resta é uma lembrança distante de uma era em que eram reverenciados como pioneiros.

John Dutton, protagonista da série, é dono de uma vasta terra em Montana, maior que muitas cidades, mas isso não o protege dos dramas que o perseguem. No spin-off “1923” (2022), também de Sheridan, e disponível na Paramount+, vemos o personagem vivido por Kevin Costner como um homem aparentemente inabalável. No entanto, os flashbacks ao longo da primeira temporada revelam traumas antigos que o assombram. A trama é sustentada pelos filhos Jamie, Beth e Kayce, interpretados por Wes Bentley, Kelly Reilly e Luke Grimes, que transitam entre a ternura e a brutalidade, com momentos que flertam com o crime. Linson e Sheridan exploram temas como grilagem de terras e a corrupção política, personificados nos personagens de Gil Birmingham e Wendy Moniz. A saída polêmica e inesperada de Costner lançou uma sombra sobre o futuro de “Yellowstone”, que talvez já tivesse cumprido seu ciclo, deixando saudade em vez de exaustão.

Série: Yellowstone

Criação: John Linson e Taylor Sheridan

Ano: 2018

Gênero: Faroeste

Nota: 8/10