Se há uma história de amor obrigatória na Netflix, é o inesquecível romance de Richard Curtis

O tempo é o elemento que rege todas as experiências humanas, marcando o início e o fim de cada jornada. Desde sempre, a humanidade tem buscado maneiras de dominá-lo, mas, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ele permanece fora de alcance. Albert Einstein foi um dos grandes nomes que investigou sua natureza, e sua Teoria da Relatividade revolucionou nossa compreensão ao demonstrar que tempo e espaço não são separados, mas entrelaçados em um contínuo espaço-tempo.

Uma das ideias mais intrigantes que ele desenvolveu é a de que o tempo se comporta de maneira distinta para observadores em movimento, o que significa que o tempo passa mais devagar para quem se move em alta velocidade em comparação a alguém parado. Assim, o tempo é uma variável dependente das circunstâncias, não uma constante universal. Na teoria, viagens à velocidade da luz poderiam alterar a percepção temporal, e a curvatura do espaço-tempo até mesmo permitir viagens temporais, caso fosse possível criar curvas fechadas.

No filme de Richard Curtis, “Questão de Tempo”, disponível na Netflix, essas teorias são entrelaçadas com questões filosóficas e pessoais, culminando em uma história de amor que transcende o romantismo tradicional. Em vez de focar exclusivamente no relacionamento entre um homem e uma mulher, a trama revela um romance entre um homem e a própria vida, explorando suas conexões com todos que moldaram seu percurso.

Tim (Domhnall Gleeson) cresceu em uma tranquila cidade costeira na Cornuália. Tímido e com dificuldades em conquistar o coração das garotas, sua vida pareceu desmoronar após uma decepção amorosa. Ao completar 21 anos, descobre um segredo de família: os homens de sua linhagem possuem a extraordinária capacidade de viajar no tempo, o que lhe abre portas para corrigir erros do passado. Ao se mudar para Londres e iniciar seus estudos de Direito, conhece Mary (Rachel McAdams), por quem se apaixona.

Com suas novas habilidades, Tim usa o tempo a seu favor para conquistar o amor de Mary e evitar os tropeços da vida. Ele também tenta resgatar sua irmã de um relacionamento destrutivo, mas aprende que certas mudanças no passado podem ter consequências irreversíveis. Cada novo filho que tem com Mary só pode existir se os eventos até aquele ponto se mantiverem inalterados, revelando os limites e responsabilidades de alterar o tempo.

Conforme a trama avança, Tim descobre que o verdadeiro valor da vida está nos momentos cotidianos e nas pessoas que o cercam. A atuação de Domhnall Gleeson, especialmente nas cenas com Bill Nighy, que interpreta seu pai, oferece um toque emocional e reflexivo, incentivando o público a reavaliar as dinâmicas familiares e a apreciar a simplicidade dos pequenos momentos. O diretor Richard Curtis revelou que sua própria experiência de vida serviu de inspiração para o roteiro, trazendo uma reflexão íntima sobre o tempo e sua influência sobre as nossas escolhas e relações.

Filme: Questão de Tempo

Direção: Richard Curtis

Ano: 2013

Gênero: Comédia/Romance/Fantasia

Nota: 9/10