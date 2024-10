Você vai rir por 117 minutos: a comédia romântica (não original) mais assistida da história da Netflix

No longa em questão, o diretor Dennis Dugan e Adam Sandler mais uma vez uniram forças para criar uma comédia leve e descomplicada. A parceria entre eles já rendeu diversos sucessos, como “Um Maluco no Golfe” e “O Paizão”, sempre no mesmo estilo humorístico. Adam Sandler, além de ser o protagonista, também tem uma longa amizade com Jennifer Aniston, com quem já atuou em outros filmes. No entanto, este foi o primeiro trabalho em que os dois contracenaram juntos. A relação de proximidade entre os atores ajudou a construir uma química visível na tela.

Na trama, Sandler vive Danny, um cirurgião plástico que usa um anel de casamento falso para conquistar mulheres ao longo de vinte anos. Ele acredita que, ao parecer casado, se torna mais interessante. Esse truque funciona até conhecer Palmer, uma professora de matemática que desperta um verdadeiro interesse. Quando Palmer descobre o falso casamento, Danny se vê obrigado a prolongar a mentira, pedindo a sua assistente Katherine (Jennifer Aniston) para fingir ser sua ex-esposa, o que gera uma série de complicações. A confusão vai tomando proporções absurdas, envolvendo os filhos de Katherine e até mesmo o primo atrapalhado de Danny.

Desesperado para manter Palmer ao seu lado, Danny embarca em uma teia de enganos que acaba levando todos a uma viagem ao Havaí, onde as situações cômicas se intensificam. Embora o enredo seja previsível, o charme da produção está nas interações entre Sandler e Aniston, que conseguem transformar piadas simples em momentos agradáveis de descontração. O filme não inova em termos de narrativa, mas oferece uma experiência agradável para quem busca um entretenimento descomplicado. O humor, ainda que em alguns momentos pueril, cumpre seu papel de proporcionar risos despretensiosos.

Sandler, frequentemente criticado por suas escolhas de papéis e seu estilo de comédia, mais uma vez demonstra sua habilidade em transformar tramas simples em algo leve e divertido. Embora seu humor não agrade a todos os críticos, sua popularidade entre o público permanece inabalável. Jennifer Aniston, por sua vez, traz à tela uma performance natural e carismática, complementando a química do par principal. A presença de Nicole Kidman no elenco adiciona um toque de glamour, ao passo que outros coadjuvantes, como Ian Maxtone e Joanna Damon, colaboram para a leveza da produção.

O filme é ambientado em cenários paradisíacos e, apesar de sua simplicidade, oferece momentos de genuína diversão. A previsibilidade do enredo permite que o espectador relaxe, sem exigir grandes reflexões. Essa proposta de simplicidade é o que garante o sucesso da produção, tornando-a uma escolha certeira para quem deseja algo divertido e descomplicado. Mesmo que a obra não ganhe o reconhecimento da crítica, ela cumpre bem sua função: entreter de forma leve e acessível para diferentes públicos.

Filme: Esposa de Mentirinha

Direção: Dennis Dugan

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10