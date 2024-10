Entrevistamos o elenco de “Where’s Wanda?”: primeira série alemã da Apple TV + que é mistura divertida de comédia e mistério

Criada por Oliver Lansley e Zoltan Spirandelli, a recém-lançada série alemã na Apple TV+ orbita entre drama e mistério para contar a história da família Klatt, que vive em Hamburgo e enfrenta a tragédia do desaparecimento de sua filha adolescente de 17 anos, Wanda (Lea Drinda). A Revista Bula foi convidada pelo serviço de streaming para entrevistar o elenco da série, a primeira produção de série alemã da Apple TV+. No enredo, Dedo (Axel Stein) e Carlotta (Heike Makatsch), pais da menina, juntamente com o irmão Ole (Leo Simon), decidem tomar medidas extremas para encontrá-la, após a falha da polícia e mais de 100 dias sem notícias da garota.

Embora a série contenha todos os elementos dramáticos para formar um thriller sombrio e trágico, Lansley e Spirandelli optaram por uma abordagem diferente, permitindo à trama explorar o tema de maneira leve e descontraída, equilibrando o peso dramático com uma boa dose de humor seco e diálogos perspicazes.

Enquanto “Eric”, da Netflix, explora o desaparecimento de um garoto com um enfoque dramático, tendo a atuação brilhante de Benedict Cumberbatch para aumentar a tensão, em “Where’s Wanda?”, Stein e Makatsch trazem leveza à história, com seus personagens excêntricos e atrapalhados, que sempre se metem em confusões, embora bem-intencionados.

Cansados de explodir em raiva nos programas de TV e de esperar desesperadamente por notícias da filha, Carlotta e Dedo decidem abrir uma empresa de manutenção de alarmes de incêndio como fachada. Na verdade, eles estão investindo o dinheiro que não possuem em câmeras de espionagem e drones, com a esperança de que algum vizinho os conduzam a pistas sobre Wanda.

Ole, o outro filho do casal, que tem uma limitação auditiva, possui habilidades com tecnologia e ajuda a implementar o plano. A força-tarefa não apenas reúne a família em busca de Wanda, mas também os reconecta emocionalmente. Contudo, a busca é repleta de situações desastradas e caos.

Em entrevista à Bula, Makatsch destaca que o casamento de Dedo e Carlotta já estava em crise e que a situação não necessariamente melhora com o desaparecimento de Wanda. No entanto, a ausência da filha torna sua personagem, Carlotta, determinada a manter a família unida e a garantir o sucesso na busca. “O amor que eles (Dedo e Carlotta) sentem por sua família é um de seus traços mais admiráveis”, afirmou.

Stein comentou que seu personagem não é um completo idiota, mas bastante desajeitado, e que sua maior qualidade é nunca desistir. “Mesmo quando a situação está fora de controle, ele tenta resolver de qualquer maneira. Às vezes, ele acaba piorando as coisas, como todos podem ver. Mas, apesar de tudo, Dedo é um pai com um coração puro”, disse.

Simon, que interpreta Ole, revela à Bula que seu papel não foi particularmente desafiador, e que ele procurou se colocar no lugar de alguém passando por aquela situação específica. “Tudo aconteceu de forma natural, e eu canalizei isso através do meu próprio filtro emocional”, explicou.

“Where’s Wanda?” deixa um gancho para uma possível segunda temporada. No entanto, o elenco afirma não saber se haverá continuidade, mas que o foco atual é promover os episódios lançados e aproveitar o sucesso da série.

Série: Where’s Wanda?

Criação: Oliver Lansley e Zoltan Spirandelli

Ano: 2024

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 10/10