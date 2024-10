Aventura sombria assistida por 140 milhões de assinantes está na lista dos 10 filmes mais vistos da história da Netflix

O novo filme dirigido por Juan Carlos Fresnadillo, “Donzela”, traz uma releitura ousada dos clássicos contos de fadas, com Millie Bobby Brown no papel principal. Fresnadillo, indicado ao Oscar por “Esposados“, constrói uma narrativa tensa e repleta de desafios, onde a sobrevivência é o tema central. Elodie, interpretada por Brown, é uma jovem que aceita um casamento com o príncipe Henry, um homem aparentemente perfeito, em busca de salvar sua aldeia da miséria. A proposta vem de uma figura de grande poder, a Rainha Isabelle, vivida por Robin Wright, que vê na união uma oportunidade para restaurar a fortuna da família de Elodie, liderada por Lord Bayford. Sem alternativas, ele aceita o acordo sem hesitar.

Elodie e sua irmã, Floria, apesar de viverem em um ambiente empobrecido, mantêm uma vida de liberdade, explorando as redondezas a cavalo. A relação familiar, marcada por tensões moderadas com Lady Bayford, a madrasta interpretada por Angela Bassett, não é explosiva, mas carrega uma desconfiança velada. Quando a proposta de casamento é feita, Elodie hesita, mas o dever de salvar seu povo a leva a embarcar nessa jornada. Acompanhada pela família, ela se dirige ao castelo, seu olhar perdido no horizonte, refletindo as incertezas que a aguardam.

Ao conhecer o príncipe Henry, interpretado por Nick Robinson, Elodie começa a baixar suas defesas. A conexão entre os dois é imediata, e um passeio a cavalo pelos jardins do reino solidifica essa nova esperança. Enquanto isso, Lady Bayford, tentando se aproximar da Rainha Isabelle, encontra frieza e rejeição, o que acende suspeitas sobre a verdadeira natureza do acordo. Ao tentar alertar Elodie, ela encontra resistência, pois a jovem escolhe confiar em Henry e seguir adiante com o casamento.

Contudo, a cerimônia de casamento marca o início de uma reviravolta sombria. Após o enlace, Elodie é traída e lançada por Henry de um precipício. A queda a leva a uma floresta árida, dominada por um dragão ameaçador. Esse monstro, incumbido de destruir as jovens lançadas ao abismo, representa um ritual macabro e mortal. Elodie, ao enfrentar o dragão, descobre que não é a primeira a ser sacrificada, e sua única chance de sobreviver é lutar com todas as forças. A narrativa transforma-se em uma jornada solitária e dolorosa, onde Elodie se desvencilha do papel de donzela indefesa e descobre sua verdadeira capacidade de lutar por sua vida.

Através dessa provação, a personagem evolui, mostrando que sua sobrevivência não depende de um resgate, mas de sua própria coragem e determinação. O filme subverte a expectativa de que o príncipe salvaria a princesa, e destaca a força interior de Elodie, enquanto ela batalha contra as forças que tentam destruí-la.

“Donzela”, disponível na Netflix, oferece uma abordagem mais sombria das histórias de princesas, rompendo com a narrativa tradicional. Millie Bobby Brown entrega uma atuação convincente, carregando o filme com firmeza e mostrando que está mais do que pronta para papéis desafiadores e complexos. Essa versão sombria, embora ainda tenha um apelo para o público jovem, traz uma mensagem poderosa sobre força, independência e superação.

Filme: Donzela

Direção: Juan Carlos Fresnadillo

Ano: 2024

Gênero: Aventura/Ação/Fantasia

Nota: 8/10