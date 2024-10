Considerado o melhor faroeste do cinema nos últimos anos, obra-prima com Tim Blake Nelson está na Netflix

Criminosos de todas as espécies têm se acostumado ao papel de celebridade, impulsionados por filmes que, ao recontar a história, não apenas distorcem a realidade, mas acabam celebrando o crime. No Brasil, “Tropa de Elite” (2007), de José Padilha, rompe com essa tendência, apresentando a corrupção e a ilegalidade, mas sem deixar de evidenciar a presença de policiais incorruptíveis, conscientes de sua função e imunes às influências externas, seja da mídia, da academia ou de grupos elitistas.

Já “Retorno da Lenda” segue um caminho oposto, transformando em ícone um ladrão que começou com pequenos crimes, evoluindo até acumular uma fortuna que lhe permitiu se esconder em um rancho isolado em Baxter Springs, Kansas. A narrativa romantizada, dirigida por Potsy Ponciroli, baseia-se em fragmentos da vida de William Henry Bonney (1859-1881), mais conhecido como Billy the Kid, morto aos 21 anos pelo xerife Pat Garrett (1850-1908). Contudo, na visão de Ponciroli, Henry sobreviveu ao cerco, envelhecendo em relativa tranquilidade, como um foragido que desafia o destino e as autoridades.

Ponciroli inicia o filme com uma cena de perseguição, evocando o clássico “Três Homens em Conflito” (1966), de Sergio Leone, mestre do spaghetti western. Entretanto, em vez de heróis e vilões claramente definidos, o diretor subverte as expectativas, trocando os papéis de mocinhos e bandidos de forma astuta, criando uma atmosfera que engana e confunde o público. O delegado Sam Ketchum, interpretado por Stephen Dorff, é o responsável por conduzir a trama, perseguindo Henry em uma caçada cheia de tensão e suspense.

A história se desenrola em um ritmo calculado, com personagens ambíguos e diálogos cheios de nuances, revelando lentamente a verdadeira natureza de cada figura. Ketchum, embora frio e calculista, domina grande parte da trama, até a chegada do personagem de Tim Blake Nelson, cujos conflitos internos e dilemas morais adicionam profundidade à narrativa. Mesmo com um fim trágico, Henry mantém sua autoridade e presença até o último momento, traído por alguém em quem confiava.

Filme: Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gêneros: Drama/Ação/Suspense

Nota: 8/10