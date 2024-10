Baseado em uma obra-prima de Stephen King que vendeu 20 milhões de exemplares, suspense de fantasia acaba de estrear na Netflix

Houve um tempo em que Stephen King era fascinado por crianças. Certo, em 2020 o Rei do Terror publicou “If It Bleeds”, coletânea de histórias curtas que inclui “Rato”; “Se Sangra”, que dá nome à publicação em inglês; “A Vida de Chuck” e “O Telefone do Sr. Harrigan”, descrevendo a relação de um garoto de oito ou nove anos com o mundo a sua volta, um lugar que se revela dia a dia mais hostil. Dirigido por John Lee Hancock, “O Telefone do Sr. Harrigan” (2022) também virou filme, e o caso é que “Chamas da Vingança” junta em uma história as obsessões habituais do escritor a um ligeiro mal-estar diante de infâncias traumáticas, remetendo o espectador de imediato a sucessos do calibre de “O Iluminado” (1980) ou “Carrie, a Estranha” (1976), as adaptações fílmicas para dois best-sellers kinguianos, a cargo de Stanley Kubrick (1928-1999) e Brian De Palma, respectivamente. Aqui, Keith Thomas reacende “A Incendiária” (1980) empenhado em disfarçar a impressão de que se trata apenas de honrar um contrato desfavorável, bem-amparado pelo roteiro de Scott Teems.

Uma bebê de menos de um ano é ninada no berço pelo pai e pouco depois o espectador tem o primeiro dos muitos sustos que fazem parte da natureza dos contos de terror de King. Alguns anos mais tarde, Charlene McGee é uma garota dotada da piromania que não pode controlar, herdado do pai, Andy. Tal como no longa de 1984, protagonizado por Drew Barrymore e David Keith, Ryan Kiera Armstrong e Zac Efron monopolizam as atenções, dividindo o público quanto à relação dos dois.

O desconforto cresce nas sequências em que Charlie ataca a mãe, Vicky, de Sydney Lemmon, num ataque telecinético esteticamente perturbador graças à computação gráfica da equipe supervisionada por Kristy Hollidge. John Rainbird, o caçador de fantasmas vivido por Michael Greyeyes, promete dar cabo da maldição dos McGee, porém alguns outros episódios inexplicáveis, como explosões cuja razão só Charlie e Andy compreendem, dificultam bastante o seu trabalho.

“Chamas da Vingança” talvez seja a menos impactante das produções baseadas nos romances de Stephen King. Assim mesmo, a direção segura de Keith Thomas tem o condão de garantir um ou outro gancho com os sucessos incontestáveis paridos da obra do autor, frisando a ideia-força de que crianças são universos onde cabem todas as emoções, as conhecidas e desejáveis, mas, principalmente, as ocultas e perigosas. E quem duvida?

Filme: Chamas da Vingança

Direção: Keith Thomas

Ano: 2022

Gêneros: Terror/Ficção científica

Nota: 8/10