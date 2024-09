Raramente um filme te emocionará tanto: uma história de superação que deixará lições de vida inesquecíveis, na Netflix

Talento é decerto uma das recursos mais maldistribuídos do mundo. Feita esta ponderação, é razoável especular sobre a sorte de um garoto branco, anglo-saxão e protestante, afetuoso para com a família e amigos e que arca com suas responsabilidades faça chuva ou faça sol, repentinamente alçado à condição de astro da NFL, a liga nacional de futebol dos Estados Unidos. Isso aconteceu mesmo, como sabe qualquer americano tranquilo, com Kurtis “Kurt” Eugene Warner. A trajetória do atleta, ex-quarterback do Arizona Cardinals, do New York Giants e do St. Louis Rams, vem como um foguete em fim de campeonato no tocantemente perspicaz “American Underdog” (“azarão americano”, em tradução literal). A biografia de Warner elaborada por Andrew e Jon Erwin tem o condão de agradar àqueles que não morrem de amores pelo esporte da bola oblonga (nem por esporte nenhum) uma vez que tira o véu da mitificação tão própria dos ídolos e os trata feito gente de carne e osso. O roteiro de Jon Erwin e Michael Silver destaca as melhores passagens da autobiografia homônima de Warner, as que relembram seus desafios, seus fracassos e sua perseverança, uma ascensão gradual cheia de derrotas e lições.

Kurt trabalha como estoquista num supermercado depois de ter jogado basquete na Universidade do Norte de Iowa, no centro-oeste da América, mas segue enviando registros em VHS de seu desempenho para recrutadores. Em algum outro ponto da cidade, Brenda Meoni, uma veterana do Exército cria o filho cego sem o pai da criança, que os abandonara depois de assumir um caso extraconjugal, e essa acidentada introdução leva o filme para o lugar certo. Malgrado muito diferentes dos Kurt e Brenda reais, Zachary Levi e Anna Paquin apresentam química o bastante para sustentar a história até o derradeiro minuto, corroborando a suspeita de que o campo é um só detalhe aqui. “American Underdog” vai virando uma saga a respeito do amor devotado de um homem por sua companheira, que por seu turno oferece-lhe o apoio que não encontra em mais ninguém. Juntos, Levi e Paquin descobrem o justo tom para salvar de Kurt e Brenda da caricatura grosseira, e a atuação sensível de Hayden Zaller, deficiente visual desde tenra idade, coroa o núcleo e este conto sobre aspirações, fé e autoconfiança com graça providencial. É do que todos precisamos, esportistas ou não.

Filme: American Underdog

Direção: Andrew e Jon Erwin

Ano: 2021

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 8/10