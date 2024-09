Thriller de suspense e ficção científica com Bradley Cooper, na Netflix, que vale cada segundo do seu tempo

Inspirado no livro “The Dark Fields”, de Alan Glynn, o filme “Sem Limites” foi roteirizado por Leslie Dixon e dirigido por Neil Burger. Lançado em 2011, o longa conta com Bradley Cooper como protagonista e teve locações em Filadélfia, cidade natal do ator, além de Nova York e Puerto Vallarta, no México. Durante as filmagens, Cooper enfrentava uma situação pessoal delicada, pois seu pai lutava contra um câncer terminal, falecendo logo após a produção.

A narrativa acompanha Eddie Morra (Bradley Cooper), um escritor em crise, cuja criatividade parece ter se esgotado, colocando em risco tanto sua carreira quanto sua vida pessoal. Ele tem um prazo para entregar um livro à editora, mas está completamente bloqueado. Além disso, Eddie acaba de sofrer o rompimento com sua namorada, Lindy (Abbie Cornish), uma jornalista que, após conquistar uma promoção, decide que não pode mais suportar a falta de perspectiva e responsabilidade de Eddie.

Tudo muda quando Eddie encontra Vernon Gant (Johnny Whitworth), seu ex-cunhado e ex-traficante. Vernon, que agora tem conexões com a indústria farmacêutica, apresenta a Eddie uma substância inovadora, o NZT-48. Esta pílula experimental é descrita como capaz de liberar o potencial total do cérebro humano. Mesmo relutante, Eddie decide experimentar o comprimido, e sua vida começa a mudar de maneira impressionante.

Sob os efeitos do NZT-48, Eddie rapidamente transforma sua realidade. Ele resolve suas dívidas, coloca ordem em sua vida e avança em seu livro de forma extraordinária. No entanto, os efeitos do medicamento duram apenas 24 horas, e ele logo se vê de volta ao seu estado de estagnação. Com o desespero tomando conta, Eddie busca mais comprimidos com Vernon. Após Vernon ser misteriosamente assassinado, Eddie descobre um estoque do medicamento e passa a utilizá-lo de forma regular, impulsionando sua ascensão meteórica no mundo das finanças. Essa nova realidade chama a atenção de Carl Van Loon (Robert De Niro), um investidor poderoso e influente, que vê em Eddie um trunfo valioso.

Mas, como é de se esperar, o uso constante do NZT-48 vem com um preço alto. Eddie começa a sofrer com efeitos colaterais graves, que ameaçam sua saúde física e mental. Ao mesmo tempo, ele se vê enredado no assassinato de Vernon e começa a ser perseguido por Gennady (Andrew Howard), um perigoso agiota, para quem Eddie deve dinheiro. A tensão cresce à medida que Eddie tenta manter seu sucesso, enquanto lida com as consequências perigosas do NZT-48 e com o fato de estar na mira de indivíduos implacáveis.

Embora o NZT-48 seja uma criação fictícia, o filme traz à tona discussões relevantes sobre os chamados nootrópicos, substâncias que, na vida real, são conhecidas por potencialmente melhorar a capacidade cognitiva. A trama toca em um ponto sensível: até que ponto essas substâncias são realmente eficazes, ou se seus benefícios não passam de um efeito placebo. Eddie talvez precisasse apenas de mais confiança em si mesmo e determinação, e o filme sugere que o sucesso verdadeiro não está nas pílulas milagrosas, mas no esforço pessoal.

Disponível na Netflix, “Sem Limites” convida à reflexão sobre a obsessão contemporânea por atalhos para o sucesso, colocando em xeque os limites éticos e as consequências do uso de substâncias para potencializar a capacidade humana. O longa-metragem explora os dilemas morais e os perigos de se entregar à busca por um poder ilimitado, sem considerar os danos que isso pode causar tanto ao próprio indivíduo quanto às pessoas ao seu redor.

Ao longo da trama, surgem perguntas importantes sobre até onde alguém está disposto a ir para alcançar o sucesso e qual o custo real de se envolver em atalhos aparentemente promissores. A obra nos desafia a repensar a ideia de que o sucesso fácil, muitas vezes, vem acompanhado de um preço alto. Assim, o filme nos instiga a ponderar se vale a pena abrir mão da integridade e do trabalho árduo em prol de uma recompensa rápida, mas incerta.

Filme: Sem Limites

Direção: Neil Burger

Ano: 2011

Gênero: Suspense/Ficção Científica

Nota: 9