O filme que superou as bilheterias de Coringa e Capitã Marvel em sua estreia está na Netflix

O filme “Hobbs & Shaw” se descola da fórmula tradicional estabelecida pela franquia “Velozes e Furiosos” ao longo de mais de duas décadas. Embora recheado de momentos engraçados, o longa dirigido por David Leitch não perde a sua essência de alta octanagem e ação desenfreada. Posicionado entre “Velozes e Furiosos 8” e o aguardado “Velozes e Furiosos 9”, o filme encontra uma zona de liberdade criativa que se diferencia dos protocolos seguidos nos longas anteriores.

Leitch consegue explorar com mais profundidade os dilemas morais e os conflitos internos dos personagens, algo que foi suavizado com diálogos bem-humorados e cheios de trocadilhos, criados por Chris Morgan, Drew Pearce e Gary Scott Thompson. Esses trocadilhos ganham um tom inusitado na boca dos protagonistas durões, que relutam em superar suas desavenças para trabalhar juntos pelo bem comum. A força da narrativa, como de costume, está nos personagens principais, cujas personalidades marcantes vibram em harmonia, até que uma ameaça poderosa força-os a deixarem de lado suas diferenças e a colaborarem de maneira inesperada.

No caso de “Velozes e Furiosos 9”, Vin Diesel, no papel icônico de Dominic Toretto, continua sua busca incessante por vitórias, mas enfrenta obstáculos inesperados que o levam a reavaliar sua trajetória. A trama não se limita a simples corridas de carros ou manobras de ação improváveis, mas utiliza esses elementos para falar sobre as reviravoltas imprevisíveis da vida e como até mesmo os mais experientes podem ser surpreendidos por adversidades repentinas. As cenas de ação são, sem dúvida, o ponto alto do filme, mas o que realmente se destaca é a capacidade de trazer reflexões sobre a complexidade das relações humanas.

Jason Statham e Dwayne Johnson voltam a marcar presença com performances que vão além das lutas e perseguições, inserindo momentos de introspecção e tensão emocional. A inclusão de referências a obras icônicas como “Blade Runner 2049” acrescenta uma camada de profundidade ao filme, demonstrando que ele se insere em um contexto cultural mais amplo, não se limitando apenas ao entretenimento puro e simples. Esse toque faz com que o longa atinja um novo patamar dentro da franquia, oferecendo ao público algo além do que se espera de um filme de ação.

Filme: Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

Direção: David Leitch

Ano: 2019

Gêneros: Ação/Aventura

Nota: 8/10