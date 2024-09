Comédia romântica com Glen Powell e Sydney Sweeney é perfeita para se jogar no sofá com um balde de pipoca e um refri gelado, no Prime Video

A comédia romântica “Todos Menos Você”, dirigida por Will Gluck, é uma releitura moderna e leve da clássica peça de William Shakespeare, “Muito Barulho Por Nada”. Conhecido por sucessos como “A Mentira” e “Amizade Colorida”, Gluck traz ao público um filme despretensioso, mas cheio de carisma, com atuações envolventes de Sydney Sweeney e Glen Powell nos papéis principais. Na trama, eles interpretam Bea e Ben, dois jovens que, após um encontro casual em uma cafeteria, desenvolvem uma química instantânea. A proximidade leva-os a passar uma noite divertida juntos, compartilhando confidências e se conectando profundamente. Entretanto, no dia seguinte, Bea sai sem avisar, deixando Ben desapontado e confuso.

Bea, ao perceber sua atitude impulsiva, decide voltar, mas acaba ouvindo Ben confidenciar ao seu melhor amigo, Pete (Gata), que ela não significava nada para ele. Magoada, Bea se afasta, e os dois perdem o contato por um longo período.

Seis meses depois, o destino os coloca frente a frente novamente, desta vez em um barco. Durante esse reencontro, descobrem que a irmã de Bea, Halle (Hadley Robinson), está em um relacionamento com Claudia (Alexandra Shipp), a irmã de Pete. O reencontro de Bea e Ben é repleto de farpas e provocações, trazendo à tona mágoas antigas. Para complicar ainda mais, Bea revela que está noiva, criando uma barreira emocional entre os dois.

Um ano e meio após esse segundo encontro, Bea e Ben se veem novamente, desta vez a caminho da Austrália, onde Halle e Claudia estão prestes a se casar. Ambos são convidados para a cerimônia e precisam conviver na mesma casa até o dia do casamento. As tensões entre eles reacendem sentimentos mal resolvidos e ameaçam o andamento do evento.

Preocupados com o impacto das desavenças entre Bea e Ben no casamento, os amigos e familiares decidem arquitetar um plano para reuni-los. Entre eles estão Pete e os pais de Claudia, Roger (Bryan Brown) e Carol (Michelle Hurd). No entanto, ao perceber a armação, Bea propõe a Ben que eles invertam o jogo e preguem uma peça nos amigos e familiares, fingindo estar apaixonados.

A situação se complica ainda mais com a chegada da ex-namorada de Ben, Margaret (Charlee Fraser), por quem ele ainda nutre sentimentos. Margaret, por sua vez, está envolvida com seu novo namorado, Beau (Joe Davidson), o que faz Ben aceitar o plano de Bea para provocar ciúmes em sua ex. Como se não bastasse, o ex-noivo de Bea, Jonathan (Darren Barnet), aparece inesperadamente, convidado pelos pais dela, Leo (Dermot Mulroney) e Innie (Rachel Griffiths), gerando ainda mais confusão nos sentimentos de Bea.

À medida que o plano de fingir um romance avança, Bea e Ben acabam redescobrindo a química que haviam perdido no primeiro encontro. Entre provocações, risadas e situações embaraçosas, os dois se veem cada vez mais envolvidos, percebendo que, apesar dos mal-entendidos e das mágoas do passado, ainda há algo genuíno entre eles.

“Todos Menos Você” é uma comédia romântica que, embora repleta de clichês, consegue divertir o público com piadas leves e momentos de puro entretenimento. A química entre os protagonistas é o ponto alto do filme, e o elenco de apoio, com performances carismáticas, contribui para criar uma atmosfera acolhedora e divertida.

Com uma narrativa simples e descomplicada, o filme não se propõe a inovar, mas cumpre com louvor o papel de proporcionar momentos agradáveis e descontraídos. A dinâmica entre Bea e Ben, cheia de provocações e flertes, é um dos grandes trunfos da produção, mantendo o público engajado até o desfecho.

“Todos Menos Você” entrega exatamente o que se espera de uma comédia romântica: risadas, conflitos amorosos e, claro, uma conclusão que deixa o espectador com um sorriso no rosto. Embora previsível em alguns aspectos, a execução leve e despretensiosa garante que o filme seja uma opção perfeita para quem busca um entretenimento rápido e agradável.

Filme: Todos Menos Você

Direção: Will Gluck

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10