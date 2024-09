A série “The Bear” concorreu ao EMMY em uma cacetada de categorias e ganhou um monte de prêmios. Eu cheguei a ver um pouco dessa série que se passa toda dentro de uma cozinha de um restaurante. Achei a série um pouco claustrofóbica e acabei desistindo de assistir. Não vou entrar no mérito da qualidade do seriado, sei que muita gente adora e que a crítica fala super bem, a minha questão é outra. O problema é que: “The Bear” concorreu como comédia, mas “The Bear” não é comédia! Passa longe de ser uma comédia!

Para mim, comédias são feitas com o intuito de arrancar risadas ou pelo menos serem amenas e divertidas. O problema é que “The Bear” nunca teve a intenção de ser engraçada, esse não era o objetivo principal dos seus criadores e roteiristas. Eu sou um purista do Humor, para mim só pode ser considerado comédia um programa ou filme ou peça de teatro ou seja lá o que for, que tenha sido criado com o intuito de ser engraçado, que tenha como finalidade que as pessoas riam quando o assistirem.

O fato de a Comédia não ter graça, não arrancar nem um esgar, ser tão ruim a ponto de dar raiva, não importa, se tinha a intenção de ser engraçada, ela pode ser classificada como comédia. Um drama que de tão ruim e malfeito arranca risadas da plateia também não é comédia. O fato de um personagem secundário na série ser engraçado não a torna também uma comédia, o cara pode no máximo ser considerado um alívio cômico.

Mas hoje em dia esses prêmios acabam colocando um monte de filmes e seriados que não tem a menor intenção de serem engraçados como comédias. Não sei qual é a razão, talvez o produto não se encaixe perfeitamente como Drama e aí, sem saber como fazer, os organizadores do prêmio jogam lá na Comédia. “Ah, esses caras do humor são tranquilos, eles topam qualquer coisa! Eles até vão rir disso.”

Porra nenhuma! Isso não tem a menor graça! Dessa maneira, o gênero Comédia vai aos poucos deixando de existir, vai minguando e deixando de ser Comédia para virar “Outros”. Se não é drama é “Outros”. Ah, vão se ferrar! Isso é um tremendo desrespeito com o Humor e a Comédia! Um desserviço ao mundo do “Engraçadismo”, ao qual eu pertenço com muita honra!